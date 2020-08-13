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13 августа 2020, четверг, 15:20 359
Политика 2020-08-13T15:45:01+03:00
Українські Новини
В белорусском Бресте задержали еще одного украинца

В белорусском Бресте задержали еще одного украинца

Ольга Фандорина
Беларусь, Брест, Задержание украинцев, Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси. Фото: Tut.by
Протесты в Беларуси. Фото: Tut.by

В белорусском городе Брест во время протестов задержали украинца и сейчас он находится в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина и сказали, что он 11 августа не вернулся домой с работы. Позже стало известно, что в этот день его задержали во время протестов. Украинские консулы в ближайшее время встретятся с руководством местных правоохранительных органов. 

"Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украицев среди задержанных или пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, на протестах в Беларуси задержали еще одну украинку. Где она – власти не сообщают.

Ранее в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны 9 граждан Украины, которые уже отпущены.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

Также Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева в столице Беларуси Минске.

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