В белорусском Бресте задержали еще одного украинца

В белорусском городе Брест во время протестов задержали украинца и сейчас он находится в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина и сказали, что он 11 августа не вернулся домой с работы. Позже стало известно, что в этот день его задержали во время протестов. Украинские консулы в ближайшее время встретятся с руководством местных правоохранительных органов.

"Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украицев среди задержанных или пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, на протестах в Беларуси задержали еще одну украинку. Где она – власти не сообщают.

Ранее в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны 9 граждан Украины, которые уже отпущены.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

Также Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева в столице Беларуси Минске.