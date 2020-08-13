Зеленский просит украинцев не ездить в Беларусь до стабилизации ситуации

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

Об этом он сообщил на брифинге в ходе поездки в Борисполь (Киевская область), передают Українськi Новини.

"Мы с вами проходили в Украине такие ситуации. Я верю и очень хочу, чтобы не было смертей и пострадавших, чтобы власть находила диалог со своим обществом. Но пока что, то что мы с вами видим - там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы сейчас советовал украинцам, и из-за тех случаев, что наши люди были задержаны там, воздержаться от поездок в Беларусь пока не установится более-менее стабильная ситуация", - сказал президент.

12 августа в Беларуси в ходе протестов были задержаны 3 украинца.

"Сейчас ведутся переговоры. Мы настойчиво хотим, чтобы нам вернули наших граждан в Украину", - сказал Зеленский.

Глава государства выразил уверенность в том, что задержанных удастся вернуть домой.

Как сообщали Українськi Новини, в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны 9 граждан Украины, которые уже отпущены.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

Десятки тысяч людей в Беларуси вышли на акции протеста, а в ходе столкновений с правоохранителями более 6 тыс. были задержаны, есть раненые и погибшие.