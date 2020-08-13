подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 августа 2020, четверг, 12:15 34
Президент 2020-08-13T12:15:53+03:00
Українські Новини
Зеленский просит украинцев не ездить в Беларусь до стабилизации ситуации

Зеленский просит украинцев не ездить в Беларусь до стабилизации ситуации

Валерия Драгомирова
Беларусь, Владимир Зеленский, Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси. Фото: Наша Ніва
Протесты в Беларуси. Фото: Наша Ніва

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

Об этом он сообщил на брифинге в ходе поездки в Борисполь (Киевская область), передают Українськi Новини.

"Мы с вами проходили в Украине такие ситуации. Я верю и очень хочу, чтобы не было смертей и пострадавших, чтобы власть находила диалог со своим обществом. Но пока что, то что мы с вами видим - там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы сейчас советовал украинцам, и из-за тех случаев, что наши люди были задержаны там, воздержаться от поездок в Беларусь пока не установится более-менее стабильная ситуация", - сказал президент.

12 августа в Беларуси в ходе протестов были задержаны 3 украинца.

"Сейчас ведутся переговоры. Мы настойчиво хотим, чтобы нам вернули наших граждан в Украину", - сказал Зеленский.

Глава государства выразил уверенность в том, что задержанных удастся вернуть домой.

Как сообщали Українськi Новини, в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны 9 граждан Украины, которые уже отпущены.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

Десятки тысяч людей в Беларуси вышли на акции протеста, а в ходе столкновений с правоохранителями более 6 тыс. были задержаны, есть раненые и погибшие.

Больше новостей о: Беларусь Владимир Зеленский Протесты в Беларуси

В Киеве зафиксировано 10 тыс. случаев коронавируса. За сутки болезнь подтвердили у 133 человек
В Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19. За день заболели 1 592 человек
Новости
Сегодня начался прием электронных заявлений в бакалавриат и сквозную магистратуру. Что надо знать абитуриентам 12:23
Зеленский просит украинцев не ездить в Беларусь до стабилизации ситуации 12:15
ОПЗЖ требует отставки министра юстиции за попытку запретить "Партию Шария" 12:15
Квартиры в новостройках Киева за июль выросли в цене на 3,2% 12:01
Нарушили режим самоизоляции. Эстония депортирует 12 рабочих из Украины 12:01
больше новостей
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Зарплата
Повышение зарплат и пенсий. Как увеличатся доходы украинцев 05:30
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Загранпаспорт. Фото: mandruy.com
Без теста на COVID-19 и карантина украинцы могут поехать в 19 стран: в МИД Украины разработали карту 14:24
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
К НАБУ и другим антикоррупционным органам нет доверия, они неэффективны и безуспешно тратят миллиарды из госбюджета, - эксперты 15:28
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Суд назначил Кольченко 40 часов общественных работ из-за участия в акции протеста у посольства Беларуси 15:30
больше новостей
Украина отнесла Австрию к "зеленой зоне" и разрешила въезд без карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok