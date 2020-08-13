У білоруському Бресті затримали ще одного українця

У Білорусі під час протестів затримали українця у місті Брест і зараз він перебуваєв слідчому ізоляторі (СІЗО). Українські консули найближчим часом зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України .

У консульство України в Бресті звернулися родичі громадянина і сказали, що він 11 серпня не повернувся додому з роботи. Пізніше стало відомо, що в цей день його затримали під час протестів. Українські консули найближчим часом зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів.

"Наші дипломати в Білорусі продовжують перевіряти наявність зарубіжного серед затриманих або постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, на протестах в Білорусі затримали ще одну українку. Де вона - влада не повідомляє.

Раніше в Білорусі під час протестів був побитий український фотокореспондент, який вже виписаний з лікарні, а також затримані 9 громадян України , які вже відпущені.

Президент Володимир Зеленський просить українців утриматися від поїздок до Білорусі до стабілізації ситуації.

Також Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських журналістів і волонтерів Костянтин Рєуцький і Євгенія Васильєва в столиці Білорусі Мінську.