На протестах в Беларуси задержали еще одну украинку. Где она – власти не сообщают

ОМОН во время протестов в Минске. Фото: Tut.by

ОМОН во время протестов в Минске. Фото: Tut.by

Еще одна гражданка Украины была задержана 12 августа в ходе протестов в Беларуси, однако белорусские органы власти не информируют Украину о местонахождении задержанных.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини.

"Посольство Украины направило две ноты в МИД Беларуси с запросом предоставить информацию о всех гражданах Украины, которые были задержаны правоохранительными органами РБ в период с 9 по 12 августа, а также предоставить информацию о причинах задержания и местах содержания Константина Реуцкого, Евгения Васильева и третьей гражданки, Оксаны Алешиной, которая была также задержана вчера", - сказал он.

Реуцкий и Васильев, задержанные 12 августа в Минске, - волонтеры общественной организации "Восток SOS".

"Их обвиняют в участии в массовых мероприятиях, которое проявилось в совершении действий по организации массовых беспорядков, которые сопровождались насилием над лицом, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти", - сообщил Кулеба.

По его словам, санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

"Сегодня утром украинский консул посетил два самых больших центра временного удержания в Минске. Но никакой информации о возможном пребывании там указанных граждан Украины получить не удалось. Официальные органы Беларуси не информирует нас о местонахождении наших граждан. По сути что происходит? Консул объезжает все точки, где могут держать задержанных, чтобы установить хоть какие-то данные о пребывании наших соотечественников", - рассказал министр.

Он добавил, что 9-12 августа в Минске всего было задержано более 6 тыс. лиц, поэтому работа по поиску граждан Украины сложная.

Украина требует от Беларуси организации встречи консула с задержанными, а также их немедленного освобождения для возвращения домой.

Ранее МИД рекомендовал украинцам в Беларуси избегать мест массового скопления людей и не принимать участие в демонстрациях и акциях протеста.

В связи с развитием ситуации с тремя задержанными 12 августа МИД сегодня выдал новую рекомендацию гражданам Украины - воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации и дальнейших объявлений.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны 9 граждан Украины, которые уже отпущены.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

9 августа в Беларуси прошли выборы Президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

Десятки тысяч людей в Беларуси вышли на акции протеста, а в ходе столкновений с правоохранителями тысячи были задержаны, есть раненные и погибшие.