На протестах в Беларуси задержали еще одну украинку. Где она – власти не сообщают

Еще одна гражданка Украины была задержана 12 августа в ходе протестов в Беларуси, однако белорусские органы власти не информируют Украину о местонахождении задержанных. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини. "Посольство Украины направило две ноты в МИД Беларуси с запросом предоставить информацию о всех гражданах Украины, которые были задержаны правоохранительными органами РБ в период с 9 по 12 августа, а также предоставить информацию о причинах задержания и местах содержания Константина Реуцкого, Евгения Васильева и третьей гражданки, Оксаны Алешиной, которая была также задержана вчера", - сказал он. Реуцкий и Васильев, задержанные 12 августа в Минске, - волонтеры общественной организации "Восток SOS". "Их обвиняют в участии в массовых мероприятиях, которое проявилось в совершении действий по организации массовых беспорядков, которые сопровождались насилием над лицом, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти", - сообщил Кулеба. По его словам, санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет. "Сегодня утром украинский консул посетил два самых больших центра временного удержания в Минске. Но никакой информации о возможном пребывании там указанных граждан Украины получить не удалось. Официальные органы Беларуси не информирует нас о местонахождении наших граждан. По сути что происходит? Консул объезжает все точки, где могут держать задержанных, чтобы установить хоть какие-то данные о пребывании наших соотечественников", - рассказал министр. Он добавил, что 9-12 августа в Минске всего было задержано более 6 тыс. лиц, поэтому работа по поиску граждан Украины сложная. Украина требует от Беларуси организации встречи консула с задержанными, а также их немедленного освобождения для возвращения домой. Ранее МИД рекомендовал украинцам в Беларуси избегать мест массового скопления людей и не принимать участие в демонстрациях и акциях протеста. В связи с развитием ситуации с тремя задержанными 12 августа МИД сегодня выдал новую рекомендацию гражданам Украины - воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации и дальнейших объявлений. Как сообщали Українськi Новини, ранее в Беларуси в ходе протестов был избит украинский фотокорреспондент, который уже выписан из больницы, а также задержаны 9 граждан Украины, которые уже отпущены. Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации. 9 августа в Беларуси прошли выборы Президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года. Десятки тысяч людей в Беларуси вышли на акции протеста, а в ходе столкновений с правоохранителями тысячи были задержаны, есть раненные и погибшие.