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02 апреля 2020, четверг, 20:41 1122
Верховная Рада и партии 2020-04-02T20:49:09+03:00
Українські Новини
Депутат Скороход рассказала о симптомах коронавируса по дням и какие принимает лекарства

Депутат Скороход рассказала о симптомах коронавируса по дням и какие принимает лекарства

Ярина Вацяк
Коронавирус, Анна Скороход, Симптомы коронавируса, Коронавирус в Раде, коронавирус у депутата
Анна Скороход. Фото: Анна Скороход/Facebook
Анна Скороход. Фото: Анна Скороход/Facebook

Депутат Верховной Рады Анна Скороход (внефракционная), у которой подтвердили коронавирус, рассказала по дням о симптомах COVID-19 и о лекарствах, какие принимала, чтобы снять симптоматику COVID-19.

Об этом Скороход написала в своем Telegram-канале.

"Сегодня неделя, как я нахожусь на карантине и дней 10 как начались симптомы короновируса, потому решила все расписать по дням", - написала она.

Симптомы коронавируса по дням у Скороход:  

  • 1 день резко появилась температура 38, ночью бросало в пот и ломило все тело.
  • 2 день слабость, ломота в теле, головная боль, температура 35,3-37,5.
  • 3 день слабость, ломота в теле, головная боль, температура 37-38,5, першение в горле, потеря обоняния.
  • 4-6 дни аналогичные, но температура не поднималась выше 38.
  • 7-8 спала температура, осталась ломота, головная боль (особенно гайморовы пазухи), отсутствие обоняния, першение в горле
  • 9 день головная боль, слабость, отсутствие обоняния
  • 10 день головная боль, но возвращается обоняние! Иду на поправку.

Также депутат отметила, что у ее супруга также был подтвержден коронавирус, но у него немного другая ситуация. У мужа Скороход также к симптомам добавился сухой кашель.

Также она отметила, что поскольку лекарств от коронавирса нет, то лекарства принимали только от симптомов.

"Лечение: я пила парацетамол при высокой температуре, полоскание горла фурацилином и тантум верде, супруг еще принимает пульмобриз, то есть лечение симптоматики. И конечно же побольше тёплого питья!" - написала она.

Как сообщали Українські Новини, Анна Скороход, которая была исключена из фракции "Слуга народа", в феврале впервые стала мамой.

Ранее Скороход заявляла, что в зале Рады раздавали конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов.

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