Депутат Скороход рассказала о симптомах коронавируса по дням и какие принимает лекарства

Депутат Верховной Рады Анна Скороход (внефракционная), у которой подтвердили коронавирус, рассказала по дням о симптомах COVID-19 и о лекарствах, какие принимала, чтобы снять симптоматику COVID-19. Об этом Скороход написала в своем Telegram-канале. "Сегодня неделя, как я нахожусь на карантине и дней 10 как начались симптомы короновируса, потому решила все расписать по дням", - написала она. Симптомы коронавируса по дням у Скороход: 1 день резко появилась температура 38, ночью бросало в пот и ломило все тело. 2 день слабость, ломота в теле, головная боль, температура 35,3-37,5. 3 день слабость, ломота в теле, головная боль, температура 37-38,5, першение в горле, потеря обоняния. 4-6 дни аналогичные, но температура не поднималась выше 38. 7-8 спала температура, осталась ломота, головная боль (особенно гайморовы пазухи), отсутствие обоняния, першение в горле 9 день головная боль, слабость, отсутствие обоняния 10 день головная боль, но возвращается обоняние! Иду на поправку. Также депутат отметила, что у ее супруга также был подтвержден коронавирус, но у него немного другая ситуация. У мужа Скороход также к симптомам добавился сухой кашель. Также она отметила, что поскольку лекарств от коронавирса нет, то лекарства принимали только от симптомов. "Лечение: я пила парацетамол при высокой температуре, полоскание горла фурацилином и тантум верде, супруг еще принимает пульмобриз, то есть лечение симптоматики. И конечно же побольше тёплого питья!" - написала она. Как сообщали Українські Новини, Анна Скороход, которая была исключена из фракции "Слуга народа", в феврале впервые стала мамой. Ранее Скороход заявляла, что в зале Рады раздавали конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов.