Депутат Скороход рассказала о симптомах коронавируса по дням и какие принимает лекарства

Депутат Верховной Рады Анна Скороход (внефракционная), у которой подтвердили коронавирус, рассказала по дням о симптомах COVID-19 и о лекарствах, какие принимала, чтобы снять симптоматику COVID-19.

Об этом Скороход написала в своем Telegram-канале.

"Сегодня неделя, как я нахожусь на карантине и дней 10 как начались симптомы короновируса, потому решила все расписать по дням", - написала она.

Симптомы коронавируса по дням у Скороход:

1 день резко появилась температура 38, ночью бросало в пот и ломило все тело.

2 день слабость, ломота в теле, головная боль, температура 35,3-37,5.

3 день слабость, ломота в теле, головная боль, температура 37-38,5, першение в горле, потеря обоняния.

4-6 дни аналогичные, но температура не поднималась выше 38.

7-8 спала температура, осталась ломота, головная боль (особенно гайморовы пазухи), отсутствие обоняния, першение в горле

9 день головная боль, слабость, отсутствие обоняния

10 день головная боль, но возвращается обоняние! Иду на поправку.

Также депутат отметила, что у ее супруга также был подтвержден коронавирус, но у него немного другая ситуация. У мужа Скороход также к симптомам добавился сухой кашель.

Также она отметила, что поскольку лекарств от коронавирса нет, то лекарства принимали только от симптомов.

"Лечение: я пила парацетамол при высокой температуре, полоскание горла фурацилином и тантум верде, супруг еще принимает пульмобриз, то есть лечение симптоматики. И конечно же побольше тёплого питья!" - написала она.

Как сообщали Українські Новини, Анна Скороход, которая была исключена из фракции "Слуга народа", в феврале впервые стала мамой.

Ранее Скороход заявляла, что в зале Рады раздавали конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов.