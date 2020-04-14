Каким депутатам разрешили работать из дома

В то время, как у 8 депутатов подтвердили коронавирус, Аппарат Верховной Рады предоставил 76 сотрудникам старше 60 лет возможность работать удаленно.

Об этом говорится в ответе аппарата на запрос Українських Новин.



"В Аппарате Верховной Рады насчитывается 76 сотрудников старше 60 лет", - говорится в нем.



При этом, с целью соблюдения принятого Кабинетом Министров постановления об обязательной самоизоляции людей старше 60 лет, аппарат предоставил таким сотрудникам возможность удаленной работы, кроме тех, кто задействован в мероприятиях, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции и привлекаются к выполнению обязательств в аппарате в период карантина.



Кроме этого, согласно ответу, в парламенте насчитывается 20 депутатов старше 60, и согласно постановлению Рады от 30 марта, парламент на время карантина работает в режиме заседаний комитетов, а комитеты, в свою очередь, могут проводить свои заседания в режиме видеоконференций.



Согласно информации на сайте парламента, среди депутатов старше 60 лет депутаты от "Батьківщины" - Григорий Немиря и Сергей Тарута, депутат "Европейской солидарности Мустафа Джемилев, сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко и Вадим Рабинович, депутаты "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук, Василий Нимченко, Михаил Макаренко, Юлий Иоффе и Григорий Суркис.



При этом с момента введения карантина Рада провела 6 внеочередных пленарных заседаний, на которых большинство из депутатов старше 60 лет, присутствовали.



Как сообщали Українські Новини, 3 апреля Кабмин обязал граждан старше 60 лет самоизолироваться.



Позже - уточнил, что требование самоизоляции для людей старше 60 лет не касается госслужащих, депутатов, судей и военнослужащих.