подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • В Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19. За день заболели 1 592 человек
13 августа 2020, четверг, 09:16 1905
Общество 2020-08-13T09:30:01+03:00
Українські Новини
В Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19. За день заболели 1 592 человек

В Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19. За день заболели 1 592 человек

Кира Молчанова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, статистика коронавируса, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

12 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 592 до 86 140, количество умерших от заболевания - на 22 человека до 1 992 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев выросло на 11,1%, количество новых летальных случаев - на 15,8%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 13 августа в Украине зарегистрированы 86 140 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 992 летальных, 46 216 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 592 новых случая заболевания, выздоровели 530 человек, умерли 22 человека.

Таким образом, 12 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 1 592 против 530.

Количество новых случаев заболевания 12 августа составило 1,9% от общего количества заболевших на 11 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 13 августа составило 37 932 человека, что на 2,8% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (11 474), в Киеве (10 002) и Ривненской области (7 206).

В Черновицкой области зафиксированы 7 110 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 6 177 случаев, в Закарпатской - 6 009, в Харьковской - 5 378, в Одесской – 4 572, в Волынской - 4 471, в Киевской - 4 377, в Тернопольской - 3 489, в Винницкой - 3 086, в Житомирской - 2 266, в Днепропетровской - 1 630, в Хмельницкой - 1 468 случаев.

1 107 случаев выявлены в Черниговской области, 1 067 случаев - в Черкасской, 1 027 случаев - в Донецкой, 1 010 случаев - в Запорожской, 755 случаев - в Николаевской, 754 случая - в Сумской, 733 случаев - в Кировоградской, 516 случаев - в Полтавской, 286 случаев - в Херсонской и 170 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, 11 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 433 до 84 548, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 1 970. 10 августа было выявлено 1 158 новых случаев заболевания, 9 августа – 1 008 новых случаев, 8 августа - 1 119 новых случаев.

В Минздраве заявляют, что вторая волна коронавируса будет в октябре-ноябре.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Смерть от коронавируса статистика коронавируса Выздоровление от коронавируса

Количество новых случаев коронавируса в Киеве выро...
Количество новый случаев COVID-19 в Киевской облас...
В Украине второй день подряд увеличивается количес...
До конца карантина осталось 19 дней. Что разрешено...
В Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19. За день заболели 1 592 человек
Украина отнесла Австрию к "зеленой зоне" и разрешила въезд без карантина
Новости
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн. — Офис Президента 10:06
На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ и выпустили мину 09:49
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
В Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19. За день заболели 1 592 человек 09:16
В УАФ определились с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в следующем сезоне 09:04
больше новостей
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Зарплата
Повышение зарплат и пенсий. Как увеличатся доходы украинцев 05:30
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
К НАБУ и другим антикоррупционным органам нет доверия, они неэффективны и безуспешно тратят миллиарды из госбюджета, - эксперты 15:28
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Глава Окружного админсуда Киева Вовк снова не явился на допрос в НАБУ 11:07
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
больше новостей
До конца карантина осталось 19 дней. Что разрешено
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok