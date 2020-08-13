В Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19. За день заболели 1 592 человек

12 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 592 до 86 140, количество умерших от заболевания - на 22 человека до 1 992 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев выросло на 11,1%, количество новых летальных случаев - на 15,8%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 13 августа в Украине зарегистрированы 86 140 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 992 летальных, 46 216 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 592 новых случая заболевания, выздоровели 530 человек, умерли 22 человека.

Таким образом, 12 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 1 592 против 530.

Количество новых случаев заболевания 12 августа составило 1,9% от общего количества заболевших на 11 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 13 августа составило 37 932 человека, что на 2,8% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (11 474), в Киеве (10 002) и Ривненской области (7 206).

В Черновицкой области зафиксированы 7 110 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 6 177 случаев, в Закарпатской - 6 009, в Харьковской - 5 378, в Одесской – 4 572, в Волынской - 4 471, в Киевской - 4 377, в Тернопольской - 3 489, в Винницкой - 3 086, в Житомирской - 2 266, в Днепропетровской - 1 630, в Хмельницкой - 1 468 случаев.

1 107 случаев выявлены в Черниговской области, 1 067 случаев - в Черкасской, 1 027 случаев - в Донецкой, 1 010 случаев - в Запорожской, 755 случаев - в Николаевской, 754 случая - в Сумской, 733 случаев - в Кировоградской, 516 случаев - в Полтавской, 286 случаев - в Херсонской и 170 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, 11 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 433 до 84 548, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 1 970. 10 августа было выявлено 1 158 новых случаев заболевания, 9 августа – 1 008 новых случаев, 8 августа - 1 119 новых случаев.

В Минздраве заявляют, что вторая волна коронавируса будет в октябре-ноябре.