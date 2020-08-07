Болел две недели. Депутат "Слуги народа" рассказал, как преодолел коронавирус

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выздоровел от коронавируса.

Об этом он сообщил в своем Telegram -канале, передают Українські Новини.

"Выписали. Отделался сравнительно легко", - написал он.

Гетьманцев отметил, что он болел 2 недели, у него началась на фоне коронавируса пневмония, но во время болезни не пришлось использовать аппарат искусственной вентиляции легких.

Как сообщали Українські Новини, 28 июля у депутата Гетманцева был выявлен коронавирус.

В июне коронавирус был выявлен у депутата Рады от "Слуги народа" Максима Перебийноса.



Также депутаты Рады Божик, Аристов и Мейдич были на больничном из-за COVID-19.



Ранее депутат Анна Скороход рассказала о симптомах коронавируса по дням и какие принимала лекарства от инфекции.



Тем временем Аппарат Верховной Рады предоставил 76 сотрудникам старше 60 лет возможность работать удаленно. В украинском парламенте насчитывается 20 депутатов старше 60 лет.