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07 августа 2020, пятница, 11:55 757
Верховная Рада и партии 2020-08-07T13:00:02+03:00
Українські Новини
Болел две недели. Депутат "Слуги народа" рассказал, как преодолел коронавирус

Болел две недели. Депутат "Слуги народа" рассказал, как преодолел коронавирус

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Слуга народа, Даниил Гетманцев, Коронавирус в Раде, коронавирус у депутата
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выздоровел от коронавируса.

Об этом он сообщил в своем Telegram -канале, передают Українські Новини.

"Выписали. Отделался сравнительно легко", - написал он.

Гетьманцев отметил, что он болел 2 недели, у него началась на фоне коронавируса пневмония, но во время болезни не пришлось использовать аппарат искусственной вентиляции легких.

Как сообщали Українські Новини, 28 июля у депутата Гетманцева был выявлен коронавирус.

В июне коронавирус был выявлен у депутата Рады от "Слуги народа" Максима Перебийноса.

Также депутаты Рады Божик, Аристов и Мейдич были на больничном из-за COVID-19.

Ранее депутат Анна Скороход рассказала о симптомах коронавируса по дням и какие принимала лекарства от инфекции.

Тем временем Аппарат Верховной Рады предоставил 76 сотрудникам старше 60 лет возможность работать удаленно. В украинском парламенте насчитывается 20 депутатов старше 60 лет.  

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