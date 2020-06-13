подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 июня 2020, суббота, 20:17 118
Верховная Рада и партии 2020-06-13T21:15:01+03:00
Українські Новини
У "слуги народа" Перебийноса выявлен коронавирус, - Гончаренко

У "слуги народа" Перебийноса выявлен коронавирус, - Гончаренко

Надежда Комендантова
Депутат, Перебийнис, Партия
Максим Перебийнис. Фото: Facebook/Максим Перебийнис
Максим Перебийнис. Фото: Facebook/Максим Перебийнис

В то время, как СМИ сообщают, что последние два дня в Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована крупная вспышка коронавируса, Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявляет, что у депутата Рады от фракции "Слуга народа" Максима Перебийноса выявлен коронавирус.

Об этом он написал в своем Telegram, передают Українськi Новини.

"COVID-19 заболел нардеп от "Слуги народа" Максим Перебийнис", - написал он.

Перебийнис является председателем подкомитета по вопросам здравоохранения комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Согласно информации на сайте парламента, депутат регистрировался с помощью карты регистрации депутатов на заседаниях 2-5 июня.

Как сообщали Українськi Новини, Елена Зеленская заболела коронавирусом, после чего президент принял решение отказаться от личных встреч и поездок за пределы Киева. 


Кроме того, в Украине более 750 случаев коронавируса за сутки, а Ляшко заявил, что значительный рост заболеваемости коронавирусом не связан с увеличением количества тестирований.



Тем временем

 

 

Больше новостей о: Депутат Перебийнис Партия "Слуга народа" Максим Перебыйнис коронавирус у депутата

Депутат от Порошенко хочет сделать "грязные атомны...
Украина согласится на "гуманитарку" из России толь...
Рейтинг "Слуги народа" за неделю обвалился еще ниж...
Заведующий клиники "Борис" выиграл в киевском окру...
МОЗ обвинил в росте заболеваемости коронавирусом не количество тестирований, а смягчение карантина
Пробное ВНО будет проведено онлайн
Новости
Похолодает до +11, местами грозы, шквалы и град: прогноз погоды в воскресенье 21:17 Карта
Боевики применили гранатометы, минометы и артиллерию. Ранен воин ВСУ 20:46
У "слуги народа" Перебийноса выявлен коронавирус, - Гончаренко 20:17
На Киев надвигается гроза и шквальный ветер: что делать 19:44
В Киевской области вдвое больше людей заболели коронавирусом, чем за прошлые сутки 18:56
больше новостей
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Из-за бездействия Кличко каждый киевлянин ежегодно "вычеркивает из жизни" уже 9 дней стояния в пробках 06:29 Инфографика
Журналист Казарин признался, что получил российский паспорт 13:50 Документ
В Офисе президента вспышка коронавируса, — СМИ 13:07
больше новостей
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
Журналист Казарин признался, что получил российский паспорт 13:50 Документ
Общественные лидеры заявили о бездеятельности власти в вопросах пострадавших в результате агрессии РФ и войны в Украине 15:43 Пресс-релиз
В Офисе президента вспышка коронавируса, — СМИ 13:07
больше новостей
Взятка $6 млн Холодницкому и Сытнику. Задержан первый замначальника управления Налоговой в Киеве
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok