У "слуги народа" Перебийноса выявлен коронавирус, - Гончаренко

В то время, как СМИ сообщают, что последние два дня в Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована крупная вспышка коронавируса, Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявляет, что у депутата Рады от фракции "Слуга народа" Максима Перебийноса выявлен коронавирус.

Об этом он написал в своем Telegram, передают Українськi Новини.

"COVID-19 заболел нардеп от "Слуги народа" Максим Перебийнис", - написал он.

Перебийнис является председателем подкомитета по вопросам здравоохранения комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Согласно информации на сайте парламента, депутат регистрировался с помощью карты регистрации депутатов на заседаниях 2-5 июня.

Как сообщали Українськi Новини, Елена Зеленская заболела коронавирусом, после чего президент принял решение отказаться от личных встреч и поездок за пределы Киева.



Кроме того, в Украине более 750 случаев коронавируса за сутки, а Ляшко заявил, что значительный рост заболеваемости коронавирусом не связан с увеличением количества тестирований.





Тем временем