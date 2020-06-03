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03 июня 2020, среда, 10:36 246
Верховная Рада и партии 2020-06-03T11:15:02+03:00
Українські Новини
Депутаты Рады Божик, Аристов и Мейдич находятся на больничном из-за COVID-19

Депутаты Рады Божик, Аристов и Мейдич находятся на больничном из-за COVID-19

Кира Молчанова
Верховная Рада, Батьківщина, Партия
Верховная Рада в масках.
Верховная Рада в масках.

Депутаты Верховной Рады, которая собралась на заседание сегодня, Валерий Божик, Юрий Аристов (оба - фракция "Слуга народа) и Олег Мейдич (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), которые заболели коронавирусом, находятся на больничном.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передают Українськi Новини.

"Сейчас 3 депутата на больничном в связи с коронавирусом... Валерий Божик и Юрий Аристов - представители нашей фракции, Мейдич - из "Батьківщини", - сказала она.

Также она сообщила, что новых случаев заболевания среди парламентариев не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, 28 мая депутат Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что у Божика выявлен коронавирус.

22 мая Гончаренко заявил о выявлении коронавируса у председателя бюджетного комитета Аристова.

20 мая у депутата Рады Мейдича был выявлен коронавирус. Его фракция не пришла на заседание из-за пятидневной самоизоляции. Позже депутаты вернулись к работе.

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