Депутаты Рады Божик, Аристов и Мейдич находятся на больничном из-за COVID-19

Депутаты Верховной Рады, которая собралась на заседание сегодня, Валерий Божик, Юрий Аристов (оба - фракция "Слуга народа) и Олег Мейдич (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), которые заболели коронавирусом, находятся на больничном.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передают Українськi Новини.

"Сейчас 3 депутата на больничном в связи с коронавирусом... Валерий Божик и Юрий Аристов - представители нашей фракции, Мейдич - из "Батьківщини", - сказала она.

Также она сообщила, что новых случаев заболевания среди парламентариев не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, 28 мая депутат Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что у Божика выявлен коронавирус.

22 мая Гончаренко заявил о выявлении коронавируса у председателя бюджетного комитета Аристова.

20 мая у депутата Рады Мейдича был выявлен коронавирус. Его фракция не пришла на заседание из-за пятидневной самоизоляции. Позже депутаты вернулись к работе.