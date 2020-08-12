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12 августа 2020, среда, 18:01 896
Общество 2020-08-12T19:00:02+03:00
Українські Новини
Шквальный ветер и грозы накроют южные и восточные области Украины

Шквальный ветер и грозы накроют южные и восточные области Украины

Ольга Фандорина
Шторм, Штормовое предупреждение, Погодные условия, Ухудшение погодных условий

В то время, как 12 августа, в Одессе резко испортилась погода и упавшие ветки деревьев перекрыли дорогу на некоторых улицах города, синоптики объявили об ухудшении погодных условий в Украине. Ожидаются грозы и шквальный ветер в южных и восточных областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, до конца суток, 12 августа, ожидаются грозы, местами шквальный ветер 15-20 м/с в южных, Донецкой и Луганской областях. Объявлен I уровень опасности.

Ранее сообщалось, что холодный атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине: где похолодает и пройдут дожди.

Как сообщали Українські Новини, по всей Украине объявлено штормовое предупреждение: в каких областях пройдут грозы.

Ранее в июле в некоторых областях Украине объявляли штормовое предупреждение и значительные дожди.

Тем временем, в Украине резко похолодает, накроют туманы и грозы со шквалами: прогноз погоды на начало недели.

Также по прогнозу погоды на последний месяц лета, в августе возможны даже заморозки.

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