Шквальный ветер и грозы накроют южные и восточные области Украины

В то время, как 12 августа, в Одессе резко испортилась погода и упавшие ветки деревьев перекрыли дорогу на некоторых улицах города, синоптики объявили об ухудшении погодных условий в Украине. Ожидаются грозы и шквальный ветер в южных и восточных областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, до конца суток, 12 августа, ожидаются грозы, местами шквальный ветер 15-20 м/с в южных, Донецкой и Луганской областях. Объявлен I уровень опасности.

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