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11 августа 2020, вторник, 10:29 171
Политика 2020-08-11T10:30:07+03:00
Українські Новини
По всей Украине объявлено штормовое предупреждение: в каких областях пройдут грозы

По всей Украине объявлено штормовое предупреждение: в каких областях пройдут грозы

Ольга Фандорина
Погода, Штормовое предупреждение, Гроза, погода в Украине
Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

Сегодня, 11 августа, погода в Украине ухудшится, как и вчера, синоптики предупреждают о грозовых дождях в большинстве областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сегодня днем в северных, западных и центральных областях ожидаются грозы и дожди (І уровень опасности, желтый). Спасатели также отмечают, что в Киевской области днем также будут наблюдаться грозы (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, ГСЧС предупреждает, что в Украине сегодня будет удерживаться пожарная опасность.

"Внимание! Предупреждение о пожарной опасности в Украине! По данным Укргидрометцентра, 11 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - указано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее в июле в некоторых областях Украине объявляли штормовое предупреждение и значительные дожди.

Тем временем, в Украине резко похолодает, накроют туманы и грозы со шквалами: прогноз погоды на начало недели.

Также по прогнозу погоды на последний месяц лета, в августе возможны даже заморозки.

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