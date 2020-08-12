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12 серпня 2020, середа, 18:02 9
Суспільство 2020-08-12T20:00:03+03:00
Українські Новини
Шквальний вітер і грози накриють південні і східні області України

Шквальний вітер і грози накриють південні і східні області України

Ольга Фандорина
Погода, Непогода в Україні, штормове попередження, пройдуть дощі, Шквальний вітер, Негода в Украині

У той час, як 12 серпня в Одесі різко зіпсувалася погода та впали гілки дерев, які  перекрили дорогу на деяких вулицях міста, синоптики оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов в Україні. Очікуються грози та шквальний вітер у південних і східних областях.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, до кінця доби очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с у південних, Донецькій і Луганській областях. Оголошено I рівень небезпеки.

Раніше повідомлялося, що холодний атмосферний фронт різко змінить погоду в Україні: де похолодає і пройдуть дощі.

Як повідомляли Українські Новини, по всій Україні оголошено штормове попередження: в яких областях пройдуть грози.

Раніше в липні в деяких областях України оголошували штормове попередження і значні дощі.

Тим часом, в Україні різко похолодає, накриють тумани і грози зі шквалами: прогноз погоди на початок тижня.

Також за прогнозом погоди на останній місяць літа, в серпні можливі навіть заморозки.

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