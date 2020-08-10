В Украине резко похолодает, накроют туманы и грозы со шквалами: прогноз погоды на начало недели

В то время, как Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий, первый день недели для разных регионов будет разным в смысле погоды. На севере, западе и во многих центральных областях пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура там понизится, возможны порывы шквального ветра. На востоке и юге будет сухо и жарко. Как пишет Метеопрог, непогода будет двигаться с северо-запада на юго-восток, и к вечеру грозы могут достичь Днепропетровской и Запорожской областей. В отдельных районах на западе утром ожидается туман, видимость составит около 900 м. В северных и западных областях в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 33 ед.\/куб. м. Ветер северный, 4-10 м\/с, возможны порывы. Прогноз погоды на 10 августа: В центральных областях Переменная облачность, ближе к середине дня возможны грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +26...+29 °С. На западе страны Облачно, вероятны грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +24...+27 °С. В северных областях Облачно, вероятны грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +24...+27 °С. На востоке страны Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+31 °С. В южных областях Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +28...+31 °С. В Киеве переменная облачность, возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +24...+27 °С. Солнце взойдет в 5:39, а зайдет в 20:26. Долгота дня составит 14 ч 47 мин. Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрог. Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки. Тем временем, синоптик дал подробный прогноз до конца лета в Украине.