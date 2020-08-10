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10 августа 2020, понедельник, 05:50 68 Инфографика
Жизнь 2020-08-10T05:50:01+03:00
Українські Новини
В Украине резко похолодает, накроют туманы и грозы со шквалами: прогноз погоды на начало недели

В Украине резко похолодает, накроют туманы и грозы со шквалами: прогноз погоды на начало недели

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

В то время, как Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий, первый день недели для разных регионов будет разным в смысле погоды. На севере, западе и во многих центральных областях пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура там понизится, возможны порывы шквального ветра. На востоке и юге будет сухо и жарко.

Как пишет Метеопрог, непогода будет двигаться с северо-запада на юго-восток, и к вечеру грозы могут достичь Днепропетровской и Запорожской областей.

В отдельных районах на западе утром ожидается туман, видимость составит около 900 м.

В северных и западных областях в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 33 ед./куб. м.

Ветер северный, 4-10 м/с, возможны порывы.

Прогноз погоды на 10 августа:

  • В центральных областях

Переменная облачность, ближе к середине дня возможны грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +26...+29 °С.

  • На западе страны

Облачно, вероятны грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +24...+27 °С.

  • В северных областях

Облачно, вероятны грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +24...+27 °С.

  • На востоке страны

Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+31 °С.

  • В южных областях

Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +28...+31 °С.

В Киеве переменная облачность, возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +24...+27 °С.

Солнце взойдет в 5:39, а зайдет в 20:26. Долгота дня составит 14 ч 47 мин.

Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрог.Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.

Тем временем, синоптик дал подробный прогноз до конца лета в Украине

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