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15 июля 2020, среда, 09:51 65 Карта
Общество 2020-07-15T09:52:27+03:00
Українські Новини
В некоторых областях Украине объявили штормовое предупреждение. Ожидаются значительные дожди

В некоторых областях Украине объявили штормовое предупреждение. Ожидаются значительные дожди

Валерия Драгомирова
Погода, Дожди, Штормовое предупреждение, ГосЧС, Прогноз погоды, Порывы ветра
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В среду, 15 июля, в Сумской и Харьковской областях ожидаются порывы ветра, а ночью значительные дожди. Спасатели предупреждают о I уровне опасности.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС. 

"15 июля в Сумской и Харьковской областях порывы ветра 15-20 м/с, ночью значительные дожди (I уровень опасности)", - сказано в нем. 

В большей части страны будет сухо. Температура воздуха днем от +16 до +27 градусов. 

Погода в Украине 15 июля. Карта: УкргидрометцентрПогода в Украине 15 июля. Карта: Укргидрометцентр


Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Большую часть августа будет стоять настоящая летняя жара. По расчету Горбаня, с 7 по 18 августа температура воздуха составит порядка 30-33 градусов. 

Также в Карпатах снова ожидаются дожди с 18 июля, при этом средняя температура воздуха по Украине 16-17 июля прогнозируется +23...+25 градусов.

Кроме того, как повышенная влажность воздуха и почвы повлияет на урожай зерновых. 

Тем временем Украину ждут природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики дали пугающий прогноз.

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