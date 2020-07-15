В некоторых областях Украине объявили штормовое предупреждение. Ожидаются значительные дожди

В среду, 15 июля, в Сумской и Харьковской областях ожидаются порывы ветра, а ночью значительные дожди. Спасатели предупреждают о I уровне опасности.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС.



"15 июля в Сумской и Харьковской областях порывы ветра 15-20 м/с, ночью значительные дожди (I уровень опасности)", - сказано в нем.



В большей части страны будет сухо. Температура воздуха днем от +16 до +27 градусов.

Погода в Украине 15 июля. Карта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Большую часть августа будет стоять настоящая летняя жара. По расчету Горбаня, с 7 по 18 августа температура воздуха составит порядка 30-33 градусов.



Также в Карпатах снова ожидаются дожди с 18 июля, при этом средняя температура воздуха по Украине 16-17 июля прогнозируется +23...+25 градусов.



Кроме того, как повышенная влажность воздуха и почвы повлияет на урожай зерновых.

Тем временем Украину ждут природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики дали пугающий прогноз.