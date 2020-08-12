Холодный атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине: где похолодает и пройдут дожди

Как и прогнозировали синоптики ранее, в Украину в середине недели придет существенное похолодание. Дожди с грозами в среду, 12 августа, переместятся на юг и восток страны. Кроме того, снова снизится температура воздуха, местами днем будет всего 19 градусов А ночью в Карпатах будет даже +9.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, Украину пересекает холодный атмосферный фронт, поэтому резко снизится температура на севере Украины, до 19-23 градусов.

"В среду фронт сдвинется южнее, локальные грозовые дожди вероятны на юге, в центре и на Прикарпатье, возможны местами на северо-востоке. Значительная часть территории Украины будет 12 августа в сухой погоде. Температура воздуха ожидается низкой в ​​северной части – 19-23, высокой на юге – 27-32 градуса. В большинстве областей 24-28 градусов", – сообщила Диденко.

Тем временем, согласно прогнозу от Метеопрога, 12 августа в северных областях страны существенно понизится температура. Холодный атмосферный фронт принесет грозовые дожди в южные и восточные области, а также на Прикарпатье.

В западных областях в воздухе ожидается высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 29 ед./куб. м.

Ветер северо-западный, 4-10 м/с.

Прогноз погоды на 12 августа:

В центральных областях

Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +24...+27 °С.

На западе страны

Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.

В северных областях

Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +20...+23 °С.

На востоке страны

Облачно, ожидаются дожди. Температура воздуха ночью +14...+27 °С, днем +24...+27 °С.

В южных областях

Облачно, ожидаются дожди. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +20...+23 °С.

Солнце взойдет в 5:42, а зайдет в 20:23. Долгота дня составит 14 ч 41 мин.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.

Тем временем, синоптик дал подробный прогноз до конца лета в Украине.