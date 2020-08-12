подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Холодный атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине: где похолодает и пройдут дожди
12 августа 2020, среда, 00:00 552 Карта
Жизнь 2020-08-12T00:00:02+03:00
Українські Новини
Холодный атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине: где похолодает и пройдут дожди

Холодный атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине: где похолодает и пройдут дожди

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

Как и прогнозировали синоптики ранее, в Украину в середине недели придет существенное похолодание. Дожди с грозами в среду, 12 августа, переместятся на юг и восток страны. Кроме того, снова снизится температура воздуха, местами днем будет всего 19 градусов А ночью в Карпатах будет даже +9.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, Украину пересекает холодный атмосферный фронт, поэтому резко снизится температура на севере Украины, до 19-23 градусов.

"В среду фронт сдвинется южнее, локальные грозовые дожди вероятны на юге, в центре и на Прикарпатье, возможны местами на северо-востоке. Значительная часть территории Украины будет 12 августа в сухой погоде. Температура воздуха ожидается низкой в ​​северной части – 19-23, высокой на юге – 27-32 градуса. В большинстве областей 24-28 градусов", – сообщила Диденко.

Тем временем, согласно прогнозу от Метеопрога, 12 августа в северных областях страны существенно понизится температура. Холодный атмосферный фронт принесет грозовые дожди в южные и восточные области, а также на Прикарпатье.

В западных областях в воздухе ожидается высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 29 ед./куб. м.

Ветер северо-западный, 4-10 м/с.

Прогноз погоды на 12 августа:

  • В центральных областях

Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +24...+27 °С.

  • На западе страны

Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.

  • В северных областях

Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +20...+23 °С.

  • На востоке страны

Облачно, ожидаются дожди. Температура воздуха ночью +14...+27 °С, днем +24...+27 °С.

  • В южных областях

Облачно, ожидаются дожди. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +20...+23 °С.

Солнце взойдет в 5:42, а зайдет в 20:23. Долгота дня составит 14 ч 41 мин.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.

Тем временем, синоптик дал подробный прогноз до конца лета в Украине

Больше новостей о: Погода Прогноз Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко

В Украину пришло похолодание. В среду в Киеве без ...
В Украине резко похолодает, накроют туманы и грозы...
Спасатели предупредили о грозах по всей Украине...
Местами похолодает до +10 и пройдут дожди. Прогноз...
Минфин разместил ОВГЗ на 4,9 млрд гривен и $189,8 млн
НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка, его заместителя, судей и экс-членов ВККС
Новости
ЦИК считает законным запрет местных выборов на Донбассе, хотя там были выборы Президента и Рады 23:50
Евросоюз пригрозил Лукашенко санкциями за репрессии и сфальсифицированные выборы 23:28
Подписанный Зеленским закон об игорном бизнесе нельзя реализовать из-за его противоречий, – НАПК 22:55
СБУ разоблачила "Укрбуд" на миллионных сделка с госсредствами при строительстве в Чернобыльской зоне 21:55
В июле в Украине уменьшилось количество выявленных случаев ВИЧ и СПИД 21:30
больше новостей
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Гривна укрепилась. Курс валют от НБУ на понедельник 05:00
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
Нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукашенко с победой на выборах президента 10:29
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Суд признал, что на Стерненко никто не нападал, он совершил умышленное убийство, – Портнов 15:12
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
больше новостей
За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек, — TYT.BY
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok