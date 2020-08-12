Денежная база и масса активно растут

В вто время как гривна продолжает укрепляться, в июле денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 3,1% до 548,906 млрд гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года денежная база увеличилась на 15% с 477,491 млрд гривен.

Денежная масса в июле выросла на 3,6% до 1 668,097 млрд гривен, а с начала года - на 16% с 1 438,311 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в июле увеличился на 3% до 462,197 млрд гривен, а с начала года объем наличных увеличился на 20,2% с 384,366 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году денежная база выросла на 9,6% с 435,798 млрд гривен до 477,491 млрд гривен.

В 2019 году денежная масса увеличилась на 12,3% с 1 277,6 млрд гривен до 1 438,311 млрд гривен.

В 2018 году денежная база выросла на 9,2% с 399,1 млрд гривен, а денежная масса - на 5,6% с 1 208,859 млрд гривен.

В 2017 году денежная база выросла на 4,6% с 381,6 млрд гривен, а денежная масса увеличилась на 9,6% с 1 102,7 млрд гривен.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 1 коп. во вторник укрепился на 3 коп. до 27,58 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе. А население продолжает активно сдавать валюту.

Тем временем аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Также Bank of America спрогнозировал курс до конца года.