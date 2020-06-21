Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года

В то время, как Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD, специалисты Bank of America повысили прогноз курса евро/доллара (EUR/USD) в середине лета, но считают, что в конце года прежние прогнозы будут такими же.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

В статье говорится, что прогнозирует EUR/USD будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

Специалисты отмечают, что ослабление денежно-кредитной политики ЕЦБ было положительным для евро – экономика еврозоны получила поддержку, а бизнес получил сигнал о том, что ЕБЦ все еще может урегулировать ситуацию.

BofA прогнозирует, что курс евро/доллара завершит 2020 год на уровне 1,05 и закончит 2021 годна уровне 1,15.

"После широкого роста доллара в этом году мы ожидаем, что в следующем году курс евро/доллара вырастет в рамках коррекции, которая может стать более убедительной и позволит евро закрепиться на более высоких уровнях", — говорится в сообщении.

В BofA считают, что в долгосрочной перспективе пара "евро" – "доллар" будет в диапазоне 1,20 до 1,25.

Как сообщали Українські Новини, экономисты советуют пока не продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.

Тем временем, Українські Новини публиковали динамику официального курса за прошлую неделю.

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