Население продолжает активно сдавать валюту

Население во время карантина сдает валюту

Население во время карантина сдает валюту

В то время как гривна укрепляется, в июле население продало валюты на 222 млн долларов больше, чем купило.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке в июле чистая продажа валюты населением превысила покупку.

В июле население продало 1 542,9 млн долларов и купило 1 320,9 млн долларов.

Всего с начала года население продало на 970,2 млн долларов больше, чем купило.

В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило на 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Кроме того, в четверг, 6 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 5 августа на 8,82 коп. до 27,7968 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,57 коп. до 27,5081 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе.