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07 августа 2020, пятница, 09:11 624
Финансы 2020-08-07T09:13:36+03:00
Українські Новини
Население продолжает активно сдавать валюту

Население продолжает активно сдавать валюту

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Валюта, Банки, Курс, Население, Доллары, Курсы валют
Население во время карантина сдает валюту
Население во время карантина сдает валюту

В то время как гривна укрепляется, в июле население продало валюты на 222 млн долларов больше, чем купило.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке в июле чистая продажа валюты населением превысила покупку.

В июле население продало 1 542,9 млн долларов и купило 1 320,9 млн долларов.

Всего с начала года население продало на 970,2 млн долларов больше, чем купило.

В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило на 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Кроме того, в четверг, 6 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 5 августа на 8,82 коп. до 27,7968 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,57 коп. до 27,5081 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе

Также аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

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Население продолжает активно сдавать валюту
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