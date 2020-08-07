Население продолжает активно сдавать валюту

В то время как гривна укрепляется, в июле население продало валюты на 222 млн долларов больше, чем купило. Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини. На наличном валютном рынке в июле чистая продажа валюты населением превысила покупку. В июле население продало 1 542,9 млн долларов и купило 1 320,9 млн долларов. Всего с начала года население продало на 970,2 млн долларов больше, чем купило. В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило. Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило на 11,073 млрд долларов. Таким образом, по итогам года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило. Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH\/USD. Кроме того, в четверг, 6 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 5 августа на 8,82 коп. до 27,7968 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 7,57 коп. до 27,5081 UAH\/USD. Ранее сообщалось о том, что эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе. Также аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн\/доллар.