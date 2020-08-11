Межбанк во вторник закрылся ростом курса гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 1 коп. во вторник укрепился на 3 коп. до 27,58 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,58-27,61 UAH/USD, затем котировки сузились до 27,58-27,60 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,58-27,59 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,17% с 23,74 UAH/USD до 27,58 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 августа, на 4,79 коп. до 27,6007 UAH/USD.

Ранее эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе. А население продолжает активно сдавать валюту.

Тем временем аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.