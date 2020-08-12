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12 августа 2020, среда, 05:00 754
Финансы 2020-08-12T06:30:04+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на сегодня

Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на сегодня

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Курс НБУ на среду
Курс НБУ на среду

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 августа, на 0,25 коп. до 27,5982 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 августа, на 4,79 коп. до 27,6007 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,2116
1 доллар США 27,5982
1 швейцарский франк 30,2911
10 иен 2,6035
10 российских рублей 3,7937
1 евро 32,5562

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 1 коп. во вторник укрепился на 3 коп. до 27,58 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе. А население продолжает активно сдавать валюту.

Тем временем аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Также Bank of America спрогнозировал курс до конца года.

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