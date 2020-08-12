Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на сегодня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 августа, на 0,25 коп. до 27,5982 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 августа, на 4,79 коп. до 27,6007 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,2116 1 доллар США 27,5982 1 швейцарский франк 30,2911 10 иен 2,6035 10 российских рублей 3,7937 1 евро 32,5562

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 1 коп. во вторник укрепился на 3 коп. до 27,58 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе. А население продолжает активно сдавать валюту.

Тем временем аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Также Bank of America спрогнозировал курс до конца года.