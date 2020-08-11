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11 августа 2020, вторник, 15:30 1799
Судебная власть 2020-08-11T16:15:17+03:00
Українські Новини
Суд назначил Кольченко 40 часов общественных работ из-за участия в акции протеста у посольства Беларуси

Суд назначил Кольченко 40 часов общественных работ из-за участия в акции протеста у посольства Беларуси

Елена Новикова
Ирина Геращенко, Александр Кольченко, Посольство Беларуси, Акция под посольством Беларуси
Акция под посольством Беларуси в Киеве
Акция под посольством Беларуси в Киеве

Освобожденному политзаключенному Александру Кольченко присудили 40 часов исправительных работ за протест у белорусского посольства в Киеве. Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Политзаключенному Кремля, крымчанину Александру Кольченко, за протест у белорусского посольства в Киеве, присудили 40 часов исправительных работ", - написала она.

По ее мнению, данный случай свидетельствует о страхемассовых акций властью, так как суд по этому делу был закрытого типа.

Геращенко выразила поддержку и солидарность с Кольченко.

Как сообщали Українські Новини, в Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве запустили дрон с огромным флагом Беларуси в знак поддержки активистов.

Кроме того, протесты в Минске длятся уже второй день из-за несогласия граждан с результатами экзит-пола, согласно которым, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. 

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