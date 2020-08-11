Суд назначил Кольченко 40 часов общественных работ из-за участия в акции протеста у посольства Беларуси

Освобожденному политзаключенному Александру Кольченко присудили 40 часов исправительных работ за протест у белорусского посольства в Киеве. Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини. "Политзаключенному Кремля, крымчанину Александру Кольченко, за протест у белорусского посольства в Киеве, присудили 40 часов исправительных работ", - написала она. По ее мнению, данный случай свидетельствует о страхемассовых акций властью, так как суд по этому делу был закрытого типа. Геращенко выразила поддержку и солидарность с Кольченко. Как сообщали Українські Новини, в Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек. Ранее сообщалось о том, что в Киеве запустили дрон с огромным флагом Беларуси в знак поддержки активистов. Кроме того, протесты в Минске длятся уже второй день из-за несогласия граждан с результатами экзит-пола, согласно которым, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.