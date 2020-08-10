Под посольством Беларуси в Киеве проходит митинг с фаерами. Активистов задерживают

В Киеве под стенами посольства Беларуси несколько сотен активистов собрались на акцию солидарности с участниками массовых протестов, проходящих в Республике Беларусь. Там уже жгут фаера и проходят задержания.

Видео митинга и столкновений с полицией участники событий публикуют в социальных сетях.

Так, у парадного входа в посольства участники требуют осудить избиение белорусских граждан, которые вышли на мирный протест.

Они скандируют "Верим, можем, победим!", "Стране свободу – прочь Луку урода" и "Живе Беларусь!".

Они принесли с собой плакаты и жгут фаера.

Скриншот видео

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, возле здания посольства произошли стычки с полицией. По версии правоохранителей, активист хотел бросить яйцо в здание. Чуть позже произошла стычка с полицейскими, в результате которой полиция задержала несколько человек. Митингующие пытались их отбить.

Під посольством Білорусі в Україні мітингарі скандують "Ганьба", двох людей затримали - Як повідомили правоохоронці Радіо Свобода, затримані намагалися жбурляти яйця в бік будівлі посольства pic.twitter.com/MGgk7LDSSZ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 10, 2020

⚡️У посольства Беларуси в Киеве потасовка между полицией и анархистами. Один из левых активистов попытался бросить яйцо в посольство, его задержала полиция. За него вступились остальные, несколько человек задержали, в том числе — бывшего политзаключенного Александра Кольченко. pic.twitter.com/5aCmIZjP2E — Ґрати (@Graty_me) August 10, 2020

Позднее СМИ стали вообщать о нескольких задержанных активистах.

За попередніми даними, на акції під посольством Білорусі в Києві затримали вже 6 людей, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Ось як відбулось одне з затримань pic.twitter.com/4CCBVa43JQ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 10, 2020

Как сообщали Українські новини, в центре Минска после закрытия избирательных на улицах собрались десятки тысяч людей.

Многих из низ избили правоохранители.