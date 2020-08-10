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10 августа 2020, понедельник, 19:22 69
Общество 2020-08-10T19:36:13+03:00
Українські Новини
Под посольством Беларуси в Киеве проходит митинг с фаерами. Активистов задерживают

Под посольством Беларуси в Киеве проходит митинг с фаерами. Активистов задерживают

Кира Молчанова
Киев, Беларусь, Митинг, Акция протеста, Задержания, фаер, Посольство Беларуси, выборы в Беларуси, митинги в Беларуси, Протесты в Беларуси

В Киеве под стенами посольства Беларуси несколько сотен активистов собрались на акцию солидарности с участниками массовых протестов, проходящих в Республике Беларусь. Там уже жгут фаера и проходят задержания.

Видео митинга и столкновений с полицией участники событий публикуют в социальных сетях.

Так, у парадного входа в посольства участники требуют осудить избиение белорусских граждан, которые вышли на мирный протест.

Они скандируют "Верим, можем, победим!", "Стране свободу – прочь Луку урода" и "Живе Беларусь!".

Они принесли с собой плакаты и жгут фаера.

Скриншот видеоСкриншот видео

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, возле здания посольства произошли стычки с полицией. По версии правоохранителей, активист хотел бросить яйцо в здание. Чуть позже произошла стычка с полицейскими, в результате которой полиция задержала несколько человек. Митингующие пытались их отбить.

Позднее СМИ стали вообщать о нескольких задержанных активистах.

Как сообщали Українські новини, в центре Минска после закрытия избирательных на улицах собрались десятки тысяч людей.

Многих из низ избили правоохранители.

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