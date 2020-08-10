Отмывание средств "Приватбанка". Офис генпрокурора пока не получал от США запросов относительно Коломойского

Офис генерального прокурора пока не получал никаких запросов от Федеральной службы безопасности США относительно бизнесмена Игоря Коломойского, которого обвинили в отмывании средств "Приватбанка".

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Офиса.

"Мы ничего не получали, по крайне мере по состоянию на пятницу, 7 августа", - сказал собеседник.

По его словам, если подобная информация поступит, то Офис генпрокурора проинформирует об этом.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство юстиции США обвиняет бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании средств банка.



Ранее в США агенты ФБР обыскали офис компании Коломойского.

СБУ также не получала от ФБР США запросов относительно Коломойского.



Кроме того, Коломойский ответил на обвинения США в отмывании средств "Приватбанка. По его словам, все средства, о которых говорит американское ведомство, были инвестированы из собственных доходов.



Тем временем США ограничат Коломойского в использовании финуслуг по всему миру.