В США агенты ФБР обыскали офис компании Коломойского

После того, как "ПриватБанк" обвинил Игоря Коломойского в отмывании денег в США, агенты ФБР провели обыски в американском офисе компании Optima Management Group, которую связывают с олигархом.

Об этом сообщает издание Fox News с уточнением, что за обысками аресты не последовали.

Optima – группа американских компаний с интересами в сфере недвижимости в Кливленде, в том числе One Cleveland Center и 55 Building on Public Square. Кроме того, днем раньше обыски прошли в офисе компании в Майами.

"Власти Кливленда проводят широкомасштабное расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского, которое продолжается уже довольно давно. Коломойский владеет крупной украинской группой "Приват", участники которой также входят в состав Optima", - сообщает местный сайт Cleveland.com.

Сообщается, что Optima Management Group Optima владеет 55 объектами недвижимости и крупным отелем Westin. Через эту компанию Коломойский якобы скупал в Кливленде недвижимость.

Источник сообщил, что ФБР расследует отмывание денег и финансовые махинации.

Как сообщали Українські Новини, хозяйственный суд Киева удовлетворил заявления "ПриватБанка" о закрытии производств по 2 делам по искам бывших акционеров банка о признании недействительными договоров купли-продажи акций банка, таким образом впервые применив на практике скандальный "антиколомойский" закон.

Адвкат Виктор Борух заявляет, что обращение АО КБ "ПриватБанк" с заявлением в Государственную исполнительную службу о подделке документов в деле о депозитах на 250 млн долларов семьей Суркисов не соответствует действительности и является фальсификацией фактов.