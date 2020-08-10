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10 августа 2020, понедельник, 12:31 73
Внешняя политика 2020-08-10T13:15:02+03:00
Українські Новини
СБУ не получала от ФБР США запросов касательно Коломойского, — источник

СБУ не получала от ФБР США запросов касательно Коломойского, — источник

Валерия Драгомирова
США, СБУ, Игорь Коломойский, ФБР США
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский

В то время, как США пытаются конфисковать имущество Игоря Коломойского из-за "Приватбанка", Служба безопасности Украины не получала никаких запросов от Федеральной службы безопасности США относительно украинского бизнесмена. 

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Информация о получении каких-то запросов (от ФБР США) отсутствует", - сказал представитель ведомства.

Также такой информации в СБУ нет и относительно бизнесмена и партнера Коломойского Геннадия Боголюбова.

При этом, в СБУ отметили, что такие запросы могли поступить по линии Офиса генпрокурора.

Как сообщали Українські Новини, 6 августа Министерство юстиции США подало гражданскую жалобу с требованием конфискации имущества в Техасе и Кентукки, которое принадлежит подконтрольной Коломойскому компании. 


Ранее в США агенты ФБР обыскали офис компании Коломойского

Кроме того, Коломойский ответил на обвинения США в отмывании средств "Приватбанка. По его словам, все средства, о которых говорит американское ведомство, были инвестированы из собственных доходов.

Тем временем США ограничат Коломойского в использовании финуслуг по всему миру. 

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