СБУ не получала от ФБР США запросов касательно Коломойского, — источник

В то время, как США пытаются конфисковать имущество Игоря Коломойского из-за "Приватбанка", Служба безопасности Украины не получала никаких запросов от Федеральной службы безопасности США относительно украинского бизнесмена.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Информация о получении каких-то запросов (от ФБР США) отсутствует", - сказал представитель ведомства.

Также такой информации в СБУ нет и относительно бизнесмена и партнера Коломойского Геннадия Боголюбова.

При этом, в СБУ отметили, что такие запросы могли поступить по линии Офиса генпрокурора.

Как сообщали Українські Новини, 6 августа Министерство юстиции США подало гражданскую жалобу с требованием конфискации имущества в Техасе и Кентукки, которое принадлежит подконтрольной Коломойскому компании.



Ранее в США агенты ФБР обыскали офис компании Коломойского.



Кроме того, Коломойский ответил на обвинения США в отмывании средств "Приватбанка. По его словам, все средства, о которых говорит американское ведомство, были инвестированы из собственных доходов.



Тем временем США ограничат Коломойского в использовании финуслуг по всему миру.