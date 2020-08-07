США ограничат Коломойского в использовании финуслуг по всему миру, - заместитель председателя наблюдательного совета ПриватБанка Шевалев

Поданные 6 августа в суд во Флориде гражданские иски США о конфискации имущества Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова ограничат экс-акционеров ПриватБанка в использовании финансовых услуг во всем мире и могут стать причиной закрытия их банковских счетов. Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы наблюдательного совета ПриватБанка Артем Шевалев.

"Представления Минюста США с указанием криминальных действий, в которых США подозревают этих лиц, достаточно для того, чтобы они безотлагательно попали в систему World-Check, что сделает невозможным для них использование банковских и других финансовых услуг по всему миру (ну, за исключением банковских учреждений, которые не живут по международным нормам) и может привести к закрытию их соответствующих счетов", – говорится в сообщении.

Замглавы набсовета отметил, что Минюст США инициировал первое в мире, включая Украину, производство уголовного характера по факту мошенничества в ПриватБанке.

"Такой шаг Минюста США (арест имущества) означает, что США, очевидно, готовы выдвинуть (может даже уже выдвинули, но пока не объявили) уголовные обвинения (indictment) против указанных лиц", – написал он, предположив, что такое объявление может появиться в ближайшей перспективе.

Он также объяснил, что выдвижение уголовных обвинений обозначает, что лица могут быть задержаны в юрисдикциях, которые поддерживают соответствующее сотрудничество, или Минюст США может направить запрос на экстрадицию этих лиц для доставки их в суд (в США).

"ПриватБанк не имеет никакого отношения к расследованию ФБР и Минюста США, которое происходит по факту правонарушения, поэтому любые изменения внутри Украины по отношению к ПриватБанку не будут влиять на этот процесс и тот факт, что Минюст США доведет его до конца", – резюмировал он.

Как сообщали Українські Новини, хозяйственный суд Киева удовлетворил заявления "ПриватБанка" о закрытии производств по 2 делам по искам бывших акционеров банка о признании недействительными договоров купли-продажи акций банка, таким образом впервые применив на практике скандальный "антиколомойский" закон.