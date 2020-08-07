США пытаются конфисковать имущество Коломойского из-за "Приватбанка"

После того, как в США агенты ФБР обыскали офис компании Игоря Коломойского, Минюс США пытается конфисковать имущество украинского бизнесмена. Об этом пишет "Радио Свобода".

6 августа Министерство юстиции США подало гражданскую жалобу с требованием конфискации имущества в Техасе и Кентукки, которое принадлежит подконтрольной Коломойскому компании.

В жалобе Коломойского и его украинского партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в похищении "миллиардов долларов" их бывшего банка "Приватбанка" путем фиктивных кредитов и отмывания денег на территории Соединенных Штатов с помощью двух американских партнеров.

Украинцы вместе с американцами Уриэлем Лейбером и Мордехаем Корфом тратили деньги на покупку американской коммерческой недвижимости и заводов по производству стали и сплавов. Федеральное бюро расследований отмечает, что кредиты редко возвращались банку.

"Когда было нужно платить за кредит, другие займы были использованы, чтобы погасить старые займы или в некоторых случаях деньги возвращали по инвестициям за незаконно присвоенные средства", - заявили в ФБР.

Адвокат Коломойского Майкл Салливан в общении с изданием Washington Post заявил, что его клиент "категорически отвергает обвинения и жалобы, которые подало Министерство юстиции".



Как сообщали Українські Новини, хозяйственный суд Киева удовлетворил заявления "ПриватБанка" о закрытии производств по 2 делам по искам бывших акционеров банка о признании недействительными договоров купли-продажи акций банка, таким образом впервые применив на практике скандальный "антиколомойский" закон.