подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 августа 2020, пятница, 08:55 16
Внешняя политика 2020-08-07T08:56:25+03:00
Українські Новини
США пытаются конфисковать имущество Коломойского из-за "Приватбанка"

США пытаются конфисковать имущество Коломойского из-за "Приватбанка"

Валерия Драгомирова
США, Приватбанк, конфискация имущества, Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский

После того, как в США агенты ФБР обыскали офис компании Игоря Коломойского, Минюс США пытается конфисковать имущество украинского бизнесмена. Об этом пишет "Радио Свобода". 

6 августа Министерство юстиции США подало гражданскую жалобу с требованием конфискации имущества в Техасе и Кентукки, которое принадлежит подконтрольной Коломойскому компании.

В жалобе Коломойского и его украинского партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в похищении "миллиардов долларов" их бывшего банка "Приватбанка" путем фиктивных кредитов и отмывания денег на территории Соединенных Штатов с помощью двух американских партнеров.

Украинцы вместе с американцами Уриэлем Лейбером и Мордехаем Корфом тратили деньги на покупку американской коммерческой недвижимости и заводов по производству стали и сплавов. Федеральное бюро расследований отмечает, что кредиты редко возвращались банку.

"Когда было нужно платить за кредит, другие займы были использованы, чтобы погасить старые займы или в некоторых случаях деньги возвращали по инвестициям за незаконно присвоенные средства", - заявили в ФБР.

Адвокат Коломойского Майкл Салливан в общении с изданием Washington Post заявил, что его клиент "категорически отвергает обвинения и жалобы, которые подало Министерство юстиции".

Как сообщали Українські Новини, хозяйственный суд Киева удовлетворил заявления "ПриватБанка" о закрытии производств по 2 делам по искам бывших акционеров банка о признании недействительными договоров купли-продажи акций банка, таким образом впервые применив на практике скандальный "антиколомойский" закон.

Больше новостей о: США Приватбанк конфискация имущества Игорь Коломойский

Взрыв в Бейруте: о каких теориях заговора говорят ...
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с к...
За ложные сообщения о минировании в Кабмине хотят ...
У Игоря Коломойского умерла мать...
Cкоро украинцам начнут отключать газ: кому это грозит и как избежать
Без дезинфекции, масок и паники: туристка из Украины рассказала о путешествии в "опасную" Хорватию
Новости
США пытаются конфисковать имущество Коломойского из-за "Приватбанка" 08:55
На Донбассе боевики за сутки ни разу не нарушили режим прекращения огня 08:30
Сегодня 149-й день карантина. Сколько осталось до его окончания 08:28
В Бейруте после взрыва задержаны 16 сотрудников порта 08:22
В июле продажи электромобилей сократились на 6% 07:30
больше новостей
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Платежки за газ
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену 11:52
Адская жара усилится до +36, а засуха накроет все области. Прогноз погоды на 7 августа 21:00
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа 10:30
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
В Днепре построили самую большую в Украине ТЭС, которая работает на шелухе от семечек 15:57
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
больше новостей
Средний чек столичного ресторана упал на 25% из-за карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok