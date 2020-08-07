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07 августа 2020, пятница, 12:57 18
Общество 2020-08-07T12:58:47+03:00
Українські Новини
Это были собственные деньги. Коломойский ответил на обвинения США в отмывании средств "Приватбанка"

Это были собственные деньги. Коломойский ответил на обвинения США в отмывании средств "Приватбанка"

Валерия Драгомирова
Отмывание денег, Приватбанк, Минюст США, Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский

Украинский олигарх Игорь Коломойский ответил на обвинения Минюста США в краже миллиардов долларов из "ПриватБанка". По его словам, все средства, о которых говорит американское ведомство, были инвестированы из собственных доходов.

Об этом Коломойский рассказал hromadske

"Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с Evraz и с доходов других бизнесов, которые хранились в Приватбанке. Все остальное категорически отвергается", - сказал олигарх.

Коломойский подразумевает соглашение 2007 года, согласно которому он вместе с партнерами из группы "Приват" продали компании Evraz свои металлургические активы в Украине, принадлежавшие им. За это олигарх получил 9,72% акций группы Evraz. Тогда он заявлял, что общая сумма сделки составила около 4 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, 6 августа Министерство юстиции США подало гражданскую жалобу с требованием конфискации имущества в Техасе и Кентукки, которое принадлежит подконтрольной Коломойскому компании. 

Ранее в США агенты ФБР обыскали офис компании Коломойского

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