На акции протеста в Минске милиция применила светошумовые гранаты, есть раненые

На акции протеста в Минске, где сегодня состоялись выборы президента, милиция применила светошумовые гранаты. Среди протестующих есть раненые, они в крови, пишут "Риа Новости". Также милиция проводит задержания.

Отмечается, что на площадь Победы подъехали 15 спецмашин милиции. Начались задержания активистов. Движение в этом районе перекрыто.

Телеканал Белсат сообщает о стычках силовиков с демонстрантами на проспекте Победителей. По данным канала, там собрались около двух тысяч человек.

МБХ медиа сообщает со ссылкой на своего корреспондента, что на проспекте Победителей около стелы Минск — город-герой собрались примерно пять тысяч протестующих.

Кроме того, NEXTA Live сообщает, что Автозак протаранил толпу протестующих на Немиге. Возможны жертвы.







Как сообщали Українські Новини, люди закидывают ОМОН бутылками и прорывают оцепления.



Также центр Минска перекрыли силовики, метро закрывается на вход и выход.

Кроме того, независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%.