подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • На акции протеста в Минске милиция применила светошумовые гранаты, есть раненые
09 августа 2020, воскресенье, 23:12 398
Мир 2020-08-09T23:19:59+03:00
Українські Новини
На акции протеста в Минске милиция применила светошумовые гранаты, есть раненые

На акции протеста в Минске милиция применила светошумовые гранаты, есть раненые

Валерия Драгомирова
Беларусь, выборы в Беларуси, Протесты в Беларуси

На акции протеста в Минске, где сегодня состоялись выборы президента, милиция применила светошумовые гранаты. Среди протестующих есть раненые, они в крови, пишут "Риа Новости". Также милиция проводит задержания.

Отмечается, что на площадь Победы подъехали 15 спецмашин милиции. Начались задержания активистов. Движение в этом районе перекрыто.

Телеканал Белсат сообщает о стычках силовиков с демонстрантами на проспекте Победителей. По данным канала, там собрались около двух тысяч человек.

МБХ медиа сообщает со ссылкой на своего корреспондента, что на проспекте Победителей около стелы Минск — город-герой собрались примерно пять тысяч протестующих.

Кроме того, NEXTA Live сообщает, что Автозак протаранил толпу протестующих на Немиге. Возможны жертвы.



Как сообщали Українські Новини, люди закидывают ОМОН бутылками и прорывают оцепления.

Также центр Минска перекрыли силовики, метро закрывается на вход и выход.

Кроме того, независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%. 

Больше новостей о: Беларусь выборы в Беларуси Протесты в Беларуси

На акции протеста в Минске милиция применила светошумовые гранаты, есть раненые
Из Минска перекрыли все выезды: начались первые задержания и столкновения
Новости
На акции протеста в Беларуси автозак сбил человека, — СМИ 23:43
В Минске милиция применила светошумовые гранаты, есть раненые 23:35
На акции протеста в Минске милиция применила светошумовые гранаты, есть раненые 23:12
В центре Минска собрались десятки тысяч людей. ОМОН закидывают бутылками 23:00
В Минске перекрыли дорогу. Фото: Telegram/NEXTA
В Беларуси перестали работать сайты крупнейших СМИ 22:33
больше новостей
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
Цены на огурцы в Украине подскочили: сколько стоит овощ на рынках 07:00
Пенсии у украинцев забирать не будут: ПФУ опроверг информацию о штрафах для части пенсионеров 05:30 Инфографика
Официальный курс. Как укреплялась гривна в течение недели 06:00
Курс доллара будет немного колебаться. Аналитик дал прогноз на ближайшую неделю 05:00
больше новостей
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
"Батьківщина" решила выдвинуть кандидатом в мэры Киева Кучеренко 12:54
Лукашенко обвинил Украину в нежелании работать по "боевикам Вагнера" 19:12
В последний летний уикенд в Киеве пройдет 14-й фестиваль вина и сыра 10:01
Разведка США считает действия Деркача связанными с вмешательством РФ в американские выборы 20:05
больше новостей
Независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok