По данным Центризбиркома, на 16.00 явка на президентских выборах в Беларуси (с учетом досрочного голосования) составила 73,4% избирателей. Об этом сообщает "Радио Свобода Беларусь". По данным ЦИК, более половины проголосовало даже в Минске. Цифры следующие: Гомельская область: 81,87% Могилевская область: 80,29% Брестская область: 75,11% Витебская область: 75,5% Гродненская область: 75,66% Минская область: 72,30% город Минск: 58,79%. На избирательных участках в санаториях, медицинских учреждениях армия уже завершила голосование и приступила к подсчету голосов. На зарубежных избирательных участках голосование проходит в разное время из-за разницы часовых поясов - информацию от них ЦИК получит 10 августа в 15:00. Ранее Українські Новини сообщали, на российско-белорусской границе задержали исполнительного директора общественного движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова и еще двух членов этой организации, которые ехали наблюдать за выборами в Беларуси. Во время выборов в Беларуси, правозащитники сообщают о массовых задержаниях наблюдателей в последний день досрочного голосования.