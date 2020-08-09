В Беларуси объявили, что явка на выборах президента была 73%: самую низкую зафиксировали в Минске

По данным Центризбиркома, на 16.00 явка на президентских выборах в Беларуси (с учетом досрочного голосования) составила 73,4% избирателей. Об этом сообщает "Радио Свобода Беларусь".

По данным ЦИК, более половины проголосовало даже в Минске. Цифры следующие:

Гомельская область: 81,87%

Могилевская область: 80,29%

Брестская область: 75,11%

Витебская область: 75,5%

Гродненская область: 75,66%

Минская область: 72,30%

город Минск: 58,79%.

На избирательных участках в санаториях, медицинских учреждениях армия уже завершила голосование и приступила к подсчету голосов. На зарубежных избирательных участках голосование проходит в разное время из-за разницы часовых поясов - информацию от них ЦИК получит 10 августа в 15:00.

Ранее Українські Новини сообщали, на российско-белорусской границе задержали исполнительного директора общественного движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова и еще двух членов этой организации, которые ехали наблюдать за выборами в Беларуси.

Во время выборов в Беларуси, правозащитники сообщают о массовых задержаниях наблюдателей в последний день досрочного голосования.