подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Явка более 50%: ЦИК Беларуси объявил президентские выборы состоявшимися
09 августа 2020, воскресенье, 15:18 45
Мир 2020-08-09T16:15:01+03:00
Українські Новини
Явка более 50%: ЦИК Беларуси объявил президентские выборы состоявшимися

Явка более 50%: ЦИК Беларуси объявил президентские выборы состоявшимися

Надежда Комендантова
Беларусь, выборы в Беларуси, выборы президента Беларуси, цик Беларуси
Беларусь. Фото: novayagazeta.ru
Беларусь. Фото: novayagazeta.ru

Центризбирком Беларуси признал состоявшимися выборы президента, которые проходят в воскресенье, 9 августа.

Об этом заявила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1".

По ее словам, по состоянию на 12.00 в голосовании приняли участие 54% избирателей.

"Более 54% избирателей приняли участие в голосовании. Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня уже получим какой-то результат", – отметил Ермошина.

По ее словам, 50-процентный барьер преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях на участки пришли более 60% избирателей.

Ермошина также сообщила, что на выборах присутствуют более 200 наблюдателей из-за рубежа. Как правило, они являются гражданами стран СНГ, а также представителями посольств, аккредитованных в Беларуси.

Кроме того, аккредитовано 53 868 национальных наблюдателей.

Ранее Українські Новини сообщали, Лукашенко проголосовал на выборах президента и заявил, что готов к диалогу с оппонентами.

Тем временем, в Беларуси в день выборов президента начались проблемы с интернетом.

Во время выборов в Беларуси, правозащитники сообщают о массовых задержаниях наблюдателей в последний день досрочного голосования. Также в Беларуси задержали председателя штаба оппонентки Лукашенко – Светланы Тихановской Марию Мороз. Ранее в Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время", среди которых были трое украинцев.

Больше новостей о: Беларусь выборы в Беларуси выборы президента Беларуси цик Беларуси

Закрытие КПВВ с Крымом. Кому разрешено пересекать границу
Лукашенко проголосовал на выборах президента и заявил, что готов к диалогу с оппонентами
Новости
Задержание журналистов российского телеканала
Лицом в асфальт: в Минске задержали журналистов российского телеканала "Дождь" 16:19
Малюська в Южной исправительной колонии №51 (Одесса). Скриштов видео
Большая распродажа тюрем: в Одессе продают колонию, в которой был бунт и пожар 15:54
Явка более 50%: ЦИК Беларуси объявил президентские выборы состоявшимися 15:18
В Беларуси в день выборов президента начались проблемы с интернетом 14:51
И.о. мэра Луцка заболел коронавирусом 14:27
больше новостей
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
Цены на огурцы в Украине подскочили: сколько стоит овощ на рынках 07:00
Пенсии у украинцев забирать не будут: ПФУ опроверг информацию о штрафах для части пенсионеров 05:30 Инфографика
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Януковичу я все простил, – Лукашенко 20:02 Видео
Подольско-Воскресенский мост. Фото: Валерия Назаренко
Со стройплощадки Подольского моста в Киеве украли 12 новых вант — тросов 17:57
больше новостей
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя 19:01 Видео
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
"Батьківщина" решила выдвинуть кандидатом в мэры Киева Кучеренко 12:54
В последний летний уикенд в Киеве пройдет 14-й фестиваль вина и сыра 10:01
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Януковичу я все простил, – Лукашенко 20:02 Видео
больше новостей
Выборы в Беларуси: в Минск стянули военную технику, а также наблюдаются перебои с интернетом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok