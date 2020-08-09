Явка более 50%: ЦИК Беларуси объявил президентские выборы состоявшимися

Центризбирком Беларуси признал состоявшимися выборы президента, которые проходят в воскресенье, 9 августа.

Об этом заявила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1".

По ее словам, по состоянию на 12.00 в голосовании приняли участие 54% избирателей.

"Более 54% избирателей приняли участие в голосовании. Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня уже получим какой-то результат", – отметил Ермошина.

По ее словам, 50-процентный барьер преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях на участки пришли более 60% избирателей.

Ермошина также сообщила, что на выборах присутствуют более 200 наблюдателей из-за рубежа. Как правило, они являются гражданами стран СНГ, а также представителями посольств, аккредитованных в Беларуси.

Кроме того, аккредитовано 53 868 национальных наблюдателей.

Ранее Українські Новини сообщали, Лукашенко проголосовал на выборах президента и заявил, что готов к диалогу с оппонентами.

Тем временем, в Беларуси в день выборов президента начались проблемы с интернетом.

Во время выборов в Беларуси, правозащитники сообщают о массовых задержаниях наблюдателей в последний день досрочного голосования. Также в Беларуси задержали председателя штаба оппонентки Лукашенко – Светланы Тихановской Марию Мороз. Ранее в Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время", среди которых были трое украинцев.