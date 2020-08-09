В Беларуси в день выборов президента начались проблемы с интернетом

В Беларуси, где в воскресенье, 9 августа проходят выборов президента, пользователи жалуются на проблемы с доступом к интернету. Об этом сообщает Интерфакс. С утра воскресенья в соцсетях пользователи сообщают, что мессенджеры, в частности Telegram, работают с перебоями. Кроме того, пишут, что затруднен доступ к YouTube, некоторые сайты не открываются, в том числе сайт независимого наблюдения Zubr.in. Также с перебоями работают популярные VPN-сервисы. Как отмечают пользователи, проблемы наблюдаются как у тех, кто пользуется стационарным, так и мобильным интернетом. Сообщения о проблемах с интернетом поступают из разных регионов страны. Отдельные торговые точки вывешивают объявления, что из-за технических сбоев могут не работать терминалы. Крупнейший местный интернет-оператор Белтелеком заявил о "проблемах с внешними каналами". "Перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины - сейчас работаем над этим", - приводит Onliner слова замглавы Белтелекома Вадима Шайбакова. У многих пользователей нет возможности зайти на сайты госучреждений, министерств и ведомств, государственного агентства БелТА, а также на сайт президента Беларуси. Накануне СМИ сообщили, что 9 августа в Минске отключат интернет, сотовую связь и стационарные телефоны. Источник в белорусской сотовой компании сообщил, что им поступило распоряжение об отключении всей связи в городе в день выборов президента. Ранее Українські Новини сообщали, на российско-белорусской границе задержали исполнительного директора общественного движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова и еще двух членов этой организации, которые ехали наблюдать за выборами в Беларуси. Во время выборов в Беларуси, правозащитники сообщают о массовых задержаниях наблюдателей в последний день досрочного голосования. Также в Беларуси задержали председателя штаба оппонентки Лукашенко – Светланы Тихановской Марию Мороз.