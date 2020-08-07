В Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время". Среди них есть украинцы

Журналистов телеканала "Настоящее Время« задержали в Минске. Фото: Настоящее Время

Журналистов телеканала "Настоящее Время« задержали в Минске. Фото: Настоящее Время

В Минске, где начали задерживать независимых наблюдателей на досрочном голосовании выбора президента, правоохранители задержали трех штатных корреспондентов телеканала "Настоящее Время". Среди задержанных двое граждан Украины - Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк. Об этом сообщает телеканал "Настоящее Время".

По информации телеканала, Ромалийскую, Гребенюка и россиянина Юрия Баранюка задержали в гостинице "Минск" и сейчас везут в Московское райуправление милиции.

Телефоны задержанных корреспондентов телеканала сейчас заблокированы.

Телеканал "Настоящее Время" отмечает, что его корреспонденты уже несколько недель освещают выборы в Беларуси, а накануне транслировали сорванный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Как сообщали Українські Новини, в Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской.

Кроме того, на днях, главу избирательного штаба главной соперницы Лукашенко Тихановской Марию Мороз задержали в Минске. В ведомстве причин не обнородовали.