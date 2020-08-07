В Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время". Среди них есть украинцы

В Минске, где начали задерживать независимых наблюдателей на досрочном голосовании выбора президента, правоохранители задержали трех штатных корреспондентов телеканала "Настоящее Время". Среди задержанных двое граждан Украины - Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк. Об этом сообщает телеканал "Настоящее Время". По информации телеканала, Ромалийскую, Гребенюка и россиянина Юрия Баранюка задержали в гостинице "Минск" и сейчас везут в Московское райуправление милиции. Телефоны задержанных корреспондентов телеканала сейчас заблокированы. Телеканал "Настоящее Время" отмечает, что его корреспонденты уже несколько недель освещают выборы в Беларуси, а накануне транслировали сорванный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. Как сообщали Українські Новини, в Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской. Кроме того, на днях, главу избирательного штаба главной соперницы Лукашенко Тихановской Марию Мороз задержали в Минске. В ведомстве причин не обнородовали.