Затащили в машину. В Беларуси задержали председателя штаба оппонентки Лукашенко

После того, как в Минске были задержаны украинские журналисты, в Беларуси снова задержали начальника штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз.

Об этом TUT.BY рассказала ее доверенное лицо Ольга Ковалькова.



В этот раз Мороз задержали прямо возле штаба кандидата, Тихановская в этот момент была рядом с ней.



"Мы с Марией и Светланой были возле штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затащили Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они захлопнули дверь и уехали. Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского, по предварительной информации на Марию составлен административный протокол, за что — неизвестно", — рассказала Ковалькова.







Как сообщали Українські Новини, задержанных в Минске украинских журналистов депортировали.

Ранее в Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет. Он был в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской.



Тем временем в Беларуси за 4 дня досрочно проголосовали треть избирателей.