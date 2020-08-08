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  • Затащили в машину. В Беларуси задержали председателя штаба оппонентки Лукашенко
08 августа 2020, суббота, 20:18 272
Мир 2020-08-08T20:45:01+03:00
Українські Новини
Затащили в машину. В Беларуси задержали председателя штаба оппонентки Лукашенко

Затащили в машину. В Беларуси задержали председателя штаба оппонентки Лукашенко

Валерия Драгомирова
Беларусь, Задержание, выборы в Беларуси, Светлана Тихановская, Мария Мороз
Мария Мороз. Фото: tut.by
Мария Мороз. Фото: tut.by

После того, как в Минске были задержаны украинские журналисты, в Беларуси снова задержали начальника штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз.

Об этом TUT.BY рассказала ее доверенное лицо Ольга Ковалькова.

В этот раз Мороз задержали прямо возле штаба кандидата, Тихановская в этот момент была рядом с ней.

"Мы с Марией и Светланой были возле штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затащили Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они захлопнули дверь и уехали. Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского, по предварительной информации на Марию составлен административный протокол, за что — неизвестно", — рассказала Ковалькова.



Как сообщали Українські Новини, задержанных в Минске украинских журналистов депортировали

Ранее в Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет. Он был в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской.

Тем временем в Беларуси за 4 дня досрочно проголосовали треть избирателей

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