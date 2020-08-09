Выборы в Беларуси. Правозащитники заявляют о десятках задержаний наблюдателей

В Беларуси правозащитники сообщают о массовых задержаниях наблюдателей в последний день досрочного голосования, 8 августа. Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра "Весна".

Так, сообщается, что 8 августа в Беларуси были задержаны не менее 34 наблюдателей, из них более 20 в Минске.

Также организаторы кампании "Право выбирать 2020" заявляют о задержании не менее 28 своих наблюдателей.

Местонахождение 8 человек выясняется, с вечера они не выходили на связь.

Всего за время наблюдения было задержано не менее 37 наблюдателей "Право выбора - 2020".

"Независимых наблюдателей не только не пускают на избирательные участки, но и задерживают в массовом порядке без каких-либо законных оснований. Таких беспрецедентных репрессий против независимых наблюдателей за все выборы в нашей стране не было. В 2020 году власти Беларуси отменили независимый мониторинг", - прокомментировал национальный координатор кампании Виталий Рымашевский.

Как сообщали Українські Новини, в Беларуси снова задержали начальника штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз.

Также задержанных в Минске украинских журналистов депортировали.