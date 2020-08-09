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  • Лукашенко проголосовал на выборах президента и заявил, что готов к диалогу с оппонентами
09 августа 2020, воскресенье, 13:00 144
Европа 2020-08-09T13:03:57+03:00
Українські Новини
Лукашенко проголосовал на выборах президента и заявил, что готов к диалогу с оппонентами

Лукашенко проголосовал на выборах президента и заявил, что готов к диалогу с оппонентами

Анна Рудык
Выборы, Александр Лукашенко, Беларусь, выборы в Беларуси
Лукашенко на избирательном участке. Фото: сайт президента Беларуси
Лукашенко на избирательном участке. Фото: сайт президента Беларуси

Сегодня, 9 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на избирательном участке Университета физической культуры в Минске, где побеседовал с журналистами. Об этом пишет издание БЕЛТА.

Так, Лукашенко заявил, что "готов к диалогу с оппонентами власти". Но не пропустил тему "провокации". 

"Если вы просто выражаете свою позицию или позицию кого-то, и понятно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую. Я готов к диалогу с вами лично. Если вы склонны вести себя хорошо, я тоже это вижу, и отношение соответствующее. И если вы провоцируете, то получите то же взамен. Вы хотите попытаться свергнуть правительство, что-то сломать, нанести удар, оскорбить (как вы сначала делали больше, а теперь меньше) и ожидать, что я или кто-то перед вами встанет на колени и поцелует песок, по которому вы бродили? Этого не будет. Ведите себя по закону, и у нас не будет к вам претензий", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что "ситуация на выборах не выйдет из-под контроля". По словам белорусского лидера, утром он заслушал отчет Госпогранкомитета: 170 гражданам недавно было отказано во въезде, потому что они "либо предъявили поддельные визы, либо не смогли объяснить, зачем они едут".

Был усилен контроль над белорусско-российской границей, добавил Лукашенко, "и были люди, которых мы изгнали из страны".

Как сообщали Українські Новини, во время выборов в Беларуси, правозащитники сообщают о массовых задержаниях наблюдателей в последний день досрочного голосования.

Также в Беларуси задержали председателя штаба оппонентки Лукашенко – Светланы Тихановской Марию Мороз.

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Лукашенко проголосовал на выборах президента и заявил, что готов к диалогу с оппонентами
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