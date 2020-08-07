В Бейруте после взрыва задержаны 16 сотрудников порта

После взрыва в порту Бейрута, который образовал кратер шириной в 124 метра, были задержаны 16 его сотрудников.

Об этом сообщило Национальное информационное агентство Ливана со ссылкой на военного судью Фади Акики, пишет DW.



Сообщается, что следствие допрашивает около 20 человек, включая представителей руководства порта и таможенной службы.

Следователи намерены "прояснить все факты, связанные с катастрофой", подчеркнул судья. Место происшествия останется закрытым до конца расследования.

Как сообщали Українські Новини, 4 августа вечером в порту Бейрута прогремел мощнейший взрыв.

По предварительной информации, взорвалось почти 3 тонны аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году на судне Rhosus, принадлежавшему российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.



Кроме того, на судах, которые прибыли из Украины в порт Бейрута незадолго до взрыва, украинцев не было.



Ранее очевидцы, проживающие в Бейруте рассказали, как прошла ночь после мощнейшего взрыва.



Тем временем в Николаевском морпорту заявили, что вывезли 3,2 тыс. тонн селитры еще год назад.