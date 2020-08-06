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06 августа 2020, четверг, 12:49 659
Мир 2020-08-06T14:45:03+03:00
Українські Новини
Мощный взрыв в Бейруте образовал кратер шириной в 124 метра

Мощный взрыв в Бейруте образовал кратер шириной в 124 метра

Елизавета Кесельман
Ливан, Бейрут, взрыв в Бейруте, последствия взрыва в Бейруте
Взрыв в Бейруте образовал кратер шириной в 124 метра. Фото: Роскосмос
Взрыв в Бейруте образовал кратер шириной в 124 метра. Фото: Роскосмос

Мощнейший взрыв в столице Ливана Бейруте образовал кратер диаметром в 124 метра, а жертвами трагедии уже стали более 135 человек, сотни считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает CNN. 

Как передает источник, CNN использовал картографическое программное обеспечение для измерения спутниковых снимков места взрыва. Оценка точна в пределах 10 метров.

Кроме того, Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала у себя в Twitter снимок из космоса, на котором видны последствия взрыва в порту Бейрута.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на длительный военный конфликт с Ливаном, Израиль стал одной из первых стран, предложивших своих врачей и больницы для раненных из Ливана. Кроме того, мэрию Тель-Авива подсветили флагом Ливана в знак солидарности. 

Также очевидцы, проживающие в Бейруте рассказали, как прошла ночь после мощнейшего взрыва. 

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