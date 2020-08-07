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  • 16 працівників порту Бейрута затримали після вибуху
07 серпня 2020, пʼятниця, 08:22 7
Світ 2020-08-07T09:00:02+03:00
Українські Новини
16 працівників порту Бейрута затримали після вибуху

16 працівників порту Бейрута затримали після вибуху

Валерия Драгомирова
Ліван, Вибух у порту, вибух у Бейруті, трагедія в Лівані
Вибух у Бейруті. Скріншот відео
Вибух у Бейруті. Скріншот відео

16 співробітників порту Бейрута затримали після вибуху, який утворив кратер шириною 124 метри

Про це повідомило Національне інформаційне агентство Лівану з посиланням на військового суддю Фаді Акікі, пише DW. Повідомляється, що слідство допитує близько 20 осіб, включаючи представників керівництва порту і митної служби.

Слідчі мають намір "прояснити всі факти, пов'язані з катастрофою", — підкреслив суддя. Місце події залишиться закритим до кінця розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, 4 серпня ввечері в порту Бейрута прогримів потужний вибух.

Крім того, на суднах, які прибули з України в порт Бейрута незадовго до вибуху, українців не було.

Раніше очевидці, які проживають в Бейруті розповіли, як пройшла ніч після потужного вибуху.

Тим часом у Миколаївському морпорту заявили, що вивезли 3,2 тис. тонн селітри ще рік назад.

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