16 працівників порту Бейрута затримали після вибуху

16 співробітників порту Бейрута затримали після вибуху, який утворив кратер шириною 124 метри

Про це повідомило Національне інформаційне агентство Лівану з посиланням на військового суддю Фаді Акікі, пише DW. Повідомляється, що слідство допитує близько 20 осіб, включаючи представників керівництва порту і митної служби.

Слідчі мають намір "прояснити всі факти, пов'язані з катастрофою", — підкреслив суддя. Місце події залишиться закритим до кінця розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, 4 серпня ввечері в порту Бейрута прогримів потужний вибух.

Крім того, на суднах, які прибули з України в порт Бейрута незадовго до вибуху, українців не було.

Раніше очевидці, які проживають в Бейруті розповіли, як пройшла ніч після потужного вибуху.

Тим часом у Миколаївському морпорту заявили, що вивезли 3,2 тис. тонн селітри ще рік назад.