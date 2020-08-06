В Николаевском морпорту заявили, что вывезли 3,2 тыс. тонн селитры еще год назад

Николаевский морской торговый порт опровергает информацию о хранении аммиачной селитры, из-за которой предварительно был взрыв в Бейруте, на своей территории, которая была завезена в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении Николаевского морпорта в Facebook, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, в Николаевском морпорту на причале №12, в период с 19 по 21 сентября 2018 года, из судна "Тузла" действительно было выгружено 6,4 тыс. "биг-бэгов" (специальных мягких контейнеров) селитры аммиачной общем весом 3,217 тыс. тонн.

В начале 2019 года вся селитра была вывезена из порта; на данный момент остатки аммиачной селитры, которая была выгружена из судна "Тузла", в порту отсутствуют.

Ранее в СМИ появилась информация о хранении в Николаевском морпорту нескольких тысяч тонн аммиачной селитры.

Такая информация, по словам руководства Николаевского морского порта, появилась после взрыва в Бейруте.

Как сообщали Українські Новини, 4 августа вечером в порту Бейрута прогремел мощнейший взрыв.

По предварительной информации, взорвалось почти 3 тонны аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году на судне Rhosus, принадлежавшему российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

Николаевский морпорт является государственным предприятием и занимается перегрузкой зерна, калийных удобрений, угля, бокситов, руды, леса, стройматериалов, металла, грузов в мешках, тарно-штучных грузов.

Территория порта составляет 94 га, акватория - 225 га.