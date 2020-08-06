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06 августа 2020, четверг, 13:38 295
Общество 2020-08-06T14:15:01+03:00
Українські Новини
На судах, которые прибыли из Украины в порт Бейрута незадолго до взрыва, украинцев не было, — МИД

На судах, которые прибыли из Украины в порт Бейрута незадолго до взрыва, украинцев не было, — МИД

Кира Молчанова
МИД, Ливан, Бейрут, Украинские корабли, взрыв в Бейруте
Взрыв в Бейруте. Скриншот видео
Взрыв в Бейруте. Скриншот видео

Украинцев на судах в морском порту Бейрута (Ливан) при взрыве, уничтожившем половину города, не было.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини.

"Была информация, что на двух грузовых судах, которые прибыли из Украины в порт Бейрута, пребывали граждане Украины. Но на данный момент эта информация не подтверждается. По нашей информации, экипаж на борту этих кораблей состоял исключительно из иностранцев", — сказал он.

По его словам, украинская община в Ливане насчитывает 5 тыс. лиц.

По состоянию на 9 утра четверга погибших или раненных среди них нет.

"В посольство обратились 3 украинских семьи  сообщением о значительном повреждении их жилищ вследствие взрыва. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она получила", — сообщил министр.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим будет предоставлена необходимая помощь.

"В том числе есть запрос от 30 лиц на получение небольшой денежной помощи. Сейчас работаем над решением этого вопроса", — сказал Кулеба.

4 августа вечером в порту Бейрута прогремел мощнейший взрыв.

При выполнении сварочных работ на складе от искры взорвались петарды, что повлекло взрыв почти 3 тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году на судне Rhosus, принадлежавшему российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

Погибли почти 150 человек, а еще более 5 тыс. были ранены.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский соболезнует пострадавшим и семьям погибших при взрыве в Бейруте.

Украина готова предоставить помощь Ливану для преодоления последствий взрыва.

Мощнейший взрыв в столице Ливана Бейруте образовал кратер диаметром в 124 метра, а жертвами трагедии уже стали более 135 человек, сотни считаются пропавшими без вести.

Убытки от взрыва в Бейруте могут достичь 15 млрд долларов. Помимо поврежденных и разрушенных зданий, речь идет об экономике и бизнесе.

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