На судах, которые прибыли из Украины в порт Бейрута незадолго до взрыва, украинцев не было, — МИД

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини.

"Была информация, что на двух грузовых судах, которые прибыли из Украины в порт Бейрута, пребывали граждане Украины. Но на данный момент эта информация не подтверждается. По нашей информации, экипаж на борту этих кораблей состоял исключительно из иностранцев", — сказал он.

По его словам, украинская община в Ливане насчитывает 5 тыс. лиц.

По состоянию на 9 утра четверга погибших или раненных среди них нет.

"В посольство обратились 3 украинских семьи сообщением о значительном повреждении их жилищ вследствие взрыва. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она получила", — сообщил министр.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим будет предоставлена необходимая помощь.

"В том числе есть запрос от 30 лиц на получение небольшой денежной помощи. Сейчас работаем над решением этого вопроса", — сказал Кулеба.

4 августа вечером в порту Бейрута прогремел мощнейший взрыв.

При выполнении сварочных работ на складе от искры взорвались петарды, что повлекло взрыв почти 3 тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году на судне Rhosus, принадлежавшему российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

Погибли почти 150 человек, а еще более 5 тыс. были ранены.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский соболезнует пострадавшим и семьям погибших при взрыве в Бейруте.

Украина готова предоставить помощь Ливану для преодоления последствий взрыва.

Мощнейший взрыв в столице Ливана Бейруте образовал кратер диаметром в 124 метра, а жертвами трагедии уже стали более 135 человек, сотни считаются пропавшими без вести.

Убытки от взрыва в Бейруте могут достичь 15 млрд долларов. Помимо поврежденных и разрушенных зданий, речь идет об экономике и бизнесе.