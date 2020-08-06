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06 августа 2020, четверг, 21:57 12
Силовые структуры 2020-08-06T21:59:15+03:00
Українські Новини
Информации о возможных соучастниках подозреваемого в терроризме Каримова нет, — СБУ

Информации о возможных соучастниках подозреваемого в терроризме Каримова нет, — СБУ

Елена Новикова
СБУ, Террорист, захват заложников, БЦ Леонардо, Сухроб Каримов
Террорист и заложница. Фото: Антон Геращенко
Террорист и заложница. Фото: Антон Геращенко

Служба безопасности Украины заявляет об отсутствии информации о возможных соучастниках подозреваемого в терроризме Сухроба Каримова, который угрожал взрывом в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщили в ведомстве.

"Официальной информации по этому вопросу нет", - сказал представитель Службы безопасности Украины.

На данный момент служба устанавливает все обстоятельства подготовки к теракту.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал Каримова. В ближайшее время ему будет назначена психиатрическая экспертиза.

Кроме того, защита угрожавшего взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухроба Каримова намерена обжаловать его арест.

Ранее сообщалось о том, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал, что мужчина, который захватил банк, оказался гражданином Узбекистана

Позже Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в угрозе взрыва и захвате заложницы в БЦ" Леонардо" и открыла дело по статье "теракт".

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