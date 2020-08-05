Защита угрожавшего взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримова хочет обжаловать его арест

Защита угрожавшего взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухроба Каримова намерена обжаловать его арест.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Ляшенко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Нами будет подготовлена апелляционная жалоба на сегодняшнее постановление об избрании меры пресечения", - сказал он.

Также адвокат добавил, что Каримов просит проводить открытые судебные заседания, а не закрытые.

Каримов считает, что никакие сообщения в СМИ ему не повредят.

Также адвокат подчеркивает, что квалификация правонарушения Каримова не верна.

"Думаем, что действия должны быть квалифицированы не как террористический акт, а более мягкой статьей - ст. 259 Уголовного кодекса. Это заведомо ложное сообщение о минировании. За это более мягкая ответственность", - сказал он.

Адвокат добавил, что Каримов не хотел никому навредить и никому не угрожал.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник, 3 августа, в киевском бизнес-центре Леонардо Сухроб Каримов захватил в заложники людей и утверждал, что у него при себе бомба.

Позже Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в угрозе взрыва и захвате заложницы в БЦ" Леонардо" и открыла дело по статье "теракт".