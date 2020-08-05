подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 августа 2020, среда, 18:40 26
Судебная власть 2020-08-05T18:41:54+03:00
Українські Новини
Защита угрожавшего взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримова хочет обжаловать его арест

Защита угрожавшего взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримова хочет обжаловать его арест

Елена Новикова
Террорист, Терроризм, Аппеляция, захват заложников, Игорь Ляшенко, Обжалование решения суда, БЦ Леонардо, Сухроб Каримов
Захват Сухроба Каримова. Фото: СБУ
Захват Сухроба Каримова. Фото: СБУ

Защита угрожавшего взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухроба Каримова намерена обжаловать его арест.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Ляшенко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Нами будет подготовлена апелляционная жалоба на сегодняшнее постановление об избрании меры пресечения", - сказал он.

Также адвокат добавил, что Каримов просит проводить открытые судебные заседания, а не закрытые.

Каримов считает, что никакие сообщения в СМИ ему не повредят.

Также адвокат подчеркивает, что квалификация правонарушения Каримова не верна.

"Думаем, что действия должны быть квалифицированы не как террористический акт, а более мягкой статьей - ст. 259 Уголовного кодекса. Это заведомо ложное сообщение о минировании. За это более мягкая ответственность", - сказал он.

Адвокат добавил, что Каримов не хотел никому навредить и никому не угрожал.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник, 3 августа, в киевском бизнес-центре Леонардо Сухроб Каримов захватил в заложники людей и утверждал, что у него при себе бомба.

Позже Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в угрозе взрыва и захвате заложницы в БЦ" Леонардо" и открыла дело по статье "теракт".

Больше новостей о: Террорист Терроризм Аппеляция захват заложников Игорь Ляшенко Обжалование решения суда БЦ Леонардо Сухроб Каримов

Суд взял под стражу "киевского террориста", захват...
Из-за луцкого террориста СБУ усилят меры безопасно...
Генерал-майор СБУ Шайтанов обжаловал арест...
Прокуратура просит суд арестовать угрожавшего взры...
Членам набсовета "Нефтегаза" установили максимальный размер месячного вознаграждения в 246,8 тысяч
В Ливане есть травмированные украинцы из-за взрыва в порту Бейрута, – посольство
Новости
Криклий планирует увеличить объемы строительства дорог из цементобетона в рамках "Большого строительства" 18:48
Защита угрожавшего взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримова хочет обжаловать его арест 18:40
В Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку. Где нельзя купаться 18:16
Количество жертв в результате взрыва в Бейруте возросло до 113 человек и более 4 тысяч получили ранения 18:10
Суд взял под стражу "киевского террориста", захватившего БЦ "Леонардо" 18:06
больше новостей
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
У Игоря Коломойского умерла мать 10:37
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов 13:30
больше новостей
В Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку. Где нельзя купаться
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok