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06 августа 2020, четверг, 10:58 1895
Силовые структуры 2020-08-06T11:15:02+03:00
Українські Новини
Угрожавшему взрывом в банке узбекистанцу назначат психиатрическую экспертизу, — прокуратура

Угрожавшему взрывом в банке узбекистанцу назначат психиатрическую экспертизу, — прокуратура

Валерия Драгомирова
Психиатрическая экспетиза, Каримов Сухроб, Нападение на банк
Каримов и заложница. Фото: Антон Геращенко
Каримов и заложница. Фото: Антон Геращенко

Угрожавшему взрывом в "Универсал Банке" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве Сухрабу Каримову будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала она.

На данный момент, по ее словам, следователи СБУ устанавливают обстоятельства подготовки и непосредственно совершения Каримовым преступления.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в угрозе взрыва и захвате заложницы в БЦ" Леонардо" и открыла дело по статье "теракт".

Печерский районный суд избрал Каримову меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина минимум 2 месяца проведет под стражей без альтернативы выйти под залог.

Кроме того, захвативший банк террорист оказался гражданином Узбекистана

Тем временем защита угрожавшего взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримова хочет обжаловать его арест. Адвокат заявил, что Каримов не хотел никому навредить и никому не угрожал.

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