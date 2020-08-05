Во время взрыва в Бейруте пострадали сотрудники посольства Нидерландов, включаю жену посла

В результате взрыва в Бейруте серьезно пострадали сотрудники посольства Нидерландов, включая супругу посла Нидерландов в Ливане. Информацию подтвердили в нидерландском МИД, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Кроме того, отмечается, что в результате взрыва пострадали не меньше шести голландцев. Кроме жены посла, еще пятеро, в том числе сотрудники посольства. Посол не пострадал.

По информации Reuters, жену посла доставили в больницу с серьезными травмами. Взрывом также сильно повреждено здание посольства Нидерландов.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Шмыгаль заявил, что может отправить в Ливан украинских спасателей.

Кроме того, в посольстве заявили, что Ливане есть травмированные украинцы из-за взрыва в порту Бейрута.

Также очевидцы, проживающие в Бейруте рассказали, как прошла ночь после мощнейшего взрыва.

Тем временем, тысячи тонн селитры, которая взорвалась в Ливане, привез в порт и бросил россиянин.

Также украинские суда MERO STAR и RAOUF H находились недалеко от места взрыва в порту Бейрута.