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  • Во время взрыва в Бейруте пострадали сотрудники посольства Нидерландов, включаю жену посла
05 августа 2020, среда, 16:39 50
Мир 2020-08-05T18:45:03+03:00
Українські Новини
Во время взрыва в Бейруте пострадали сотрудники посольства Нидерландов, включаю жену посла

Во время взрыва в Бейруте пострадали сотрудники посольства Нидерландов, включаю жену посла

Елизавета Кесельман
Посольство, Ливан, Бейрут, взрыв в Бейруте, Посольство в Нидерландах
Последствия взрыва в Берете. Скриншот: youtube
Последствия взрыва в Берете. Скриншот: youtube

В результате взрыва в Бейруте серьезно пострадали сотрудники посольства Нидерландов, включая супругу посла Нидерландов в Ливане. Информацию подтвердили в нидерландском МИД, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Кроме того, отмечается, что в результате взрыва пострадали не меньше шести голландцев. Кроме жены посла, еще пятеро, в том числе сотрудники посольства. Посол не пострадал.

По информации Reuters, жену посла доставили в больницу с серьезными травмами. Взрывом также сильно повреждено здание посольства Нидерландов.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Шмыгаль заявил, что может отправить в Ливан украинских спасателей.

Кроме того, в посольстве заявили, что Ливане есть травмированные украинцы из-за взрыва в порту Бейрута. 

Также очевидцы, проживающие в Бейруте рассказали, как прошла ночь после мощнейшего взрыва. 

Тем временем, тысячи тонн селитры, которая взорвалась в Ливане, привез в порт и бросил россиянин. 

Также украинские суда MERO STAR и RAOUF H находились недалеко от места взрыва в порту Бейрута. 

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