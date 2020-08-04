Из-за взрыва в Бейруте погибли минимум 10 человек, более сотни пострадавших

В результате мощного взрыва, который произошел в столице Ливана - Бейруте, погибли по меньшей мере 10 человек и более сотни пострадавших. Об этом сообщает издание "Reuters", передают Українські Новини.

Сейчас официальных данных о количестве погибших и пострадавших нет.

Также в ливанской организации "Красный Крест" сообщают, что сотни людей были доставлены в больницы для лечения.

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Также в районе порта работают спасатели и медицинские службы.

Губернатор города заявил, что от взрывной силы пострадало половина города: разбитые окна и разрушены балконы квартир, а также взрывная волна перевернула автомобили.

Источники в государственной службе безопасности Ливана сообщают, что на складах хранились химикаты.

Кроме того, президент Ливана Мишель Аун призвал к экстренному заседанию Высшего совета обороны страны, согласно сообщению президента в Twitter.

Взрыв был такой силы, что волна от него достигла побережья Кипра, расположенного в 250 километрах от Бейрута.

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Ранее Українські Новини сообщали, в Турции на фабрике феерверков произошел взрыв, вследствие чего погибли 4 человека, около сотни получили ранения.

Ночью 2 июля в небе над Токио взорвался болид, который двигался с западной стороны.