подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Из-за взрыва в Бейруте погибли минимум 10 человек, более сотни пострадавших
04 августа 2020, вторник, 21:35 274
Мир 2020-08-04T22:15:02+03:00
Українські Новини
Из-за взрыва в Бейруте погибли минимум 10 человек, более сотни пострадавших

Из-за взрыва в Бейруте погибли минимум 10 человек, более сотни пострадавших

Ирина Николенко
Взрыв, Пиротехника, Ливан, Бейрут, погибшие

В результате мощного взрыва, который произошел в столице Ливана - Бейруте, погибли по меньшей мере 10 человек и более сотни пострадавших. Об этом сообщает издание "Reuters", передают Українські Новини.

Сейчас официальных данных о количестве погибших и пострадавших нет.

Также в ливанской организации "Красный Крест" сообщают, что сотни людей были доставлены в больницы для лечения.

Также в районе порта работают спасатели и медицинские службы.

Губернатор города заявил, что от взрывной силы пострадало половина города: разбитые окна и разрушены балконы квартир, а также взрывная волна перевернула автомобили.

Источники в государственной службе безопасности Ливана сообщают, что на складах хранились химикаты.

Кроме того, президент Ливана Мишель Аун призвал к экстренному заседанию Высшего совета обороны страны, согласно сообщению президента в Twitter.

Взрыв был такой силы, что волна от него достигла побережья Кипра, расположенного в 250 километрах от Бейрута.

Ранее Українські Новини сообщали, в Турции на фабрике феерверков произошел взрыв, вследствие чего погибли 4 человека, около сотни получили ранения.

Ночью 2 июля в небе над Токио взорвался болид, который двигался с западной стороны.

Больше новостей о: Взрыв Пиротехника Ливан Бейрут погибшие

На Львовском химзаводе произошел взрыв в цехе, выб...
"Гриб" над эпицентром, облака пыли и сирены. В Бей...
Украинцы могут путешествовать в 25 стран. Список н...
Еще один международный аэропорт изменил написание ...
Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов
Глава Верховного Суда Данишевская в июле заработала на 416 тыс. гривен больше, чем в июне
Новости
Боевики трижды провоцировали украинских военных на Донбассе 22:52
Взрыв в Бейруте. Скриншот видео
Рядом с местом взрыва в Бейруте находились украинские корабли 22:27
Греция начала взимать по 20 евро с туристов за медицинские услуги 21:45
Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров 21:43
Взрыв в Бейруте. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH
Из-за взрыва в Бейруте погибли минимум 10 человек, более сотни пострадавших 21:35
больше новостей
Как и когда начнется новый учебный год в вузах. Кабмин дал разъяснение 05:45
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Курс доллара может "перевалить" за 30 грн: экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты 05:10 Инфографика
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов 13:30
больше новостей
Деятельность "Слуги народа" хотят запретить через суд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok