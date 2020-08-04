Рядом с местом взрыва в Бейруте находились украинские корабли

Украинские суда MERO STAR и RAOUF H находились недалеко от места взрыва в порту Бейрута.

Об этом сообщает написал в Twitter соучредитель Tanker Trackers Самир Мадани.

Сначала Мадани заявил, что два украинских корабля недавно зашли в порт Бейрута и "могли перевозить любой товар". Спустя несколько часов он удалил пост и извинился за его содержание. Мадани подчеркнул, что корабли, скорее всего, пострадали при взрыве, к которому отношения не имеют. На судне, которое следовало из Мариуполя, скорее всего было зерно.

Кроме того, от взрыва могли пострадать 5 судов. Среди них два, которые прибыли из Украины - MERO STAR и RAOUF H. Эти данные удались получить с помощью онлайн-сервиса MarineTraffic, который отслеживает местоположение кораблей. Согласно их данным, украинские суда действительно были неподалеку.

Как сообщали Українські Новини, в результате мощного взрыва, который произошел в столице Ливана - Бейруте, погибли по меньшей мере 10 человек и более сотни пострадавших. Однако число жертв растет с каждым часом.

Ранее во Львове на химическом заводе прозвучал сильный взрыв в понедельник, 3 августа, около 19:00, взрывной волной выбило окна.