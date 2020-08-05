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  • Під час вибуху в Бейруті постраждали співробітники посольства Нідерландів
05 серпня 2020, середа, 16:39 9
Світ 2020-08-05T17:30:03+03:00
Українські Новини
Під час вибуху в Бейруті постраждали співробітники посольства Нідерландів

Під час вибуху в Бейруті постраждали співробітники посольства Нідерландів

Елизавета Кесельман
Ліван, вибух у Бейруті, трагедія в Лівані
Последствия взрыва в Берете. Скриншот: youtube
Последствия взрыва в Берете. Скриншот: youtube

Співробітники посольства Нідерландів, включаючи дружину посла Нідерландів в Лівані серйозно постраждали внаслідок вибуху в Бейруті. Інформацію підтвердили в нідерландському Міністекрстві закордонних справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Крім того, наголошується, що внаслідок вибуху постраждали щонайменше шісти голландців. Крім дружини посла, ще п'ятеро, в тому числі співробітники посольства. Посол не постраждав.

За інформацією Reuters, дружину посла доставили в лікарню з серйозними травмами. Вибухом також сильно пошкоджено будівлю посольства Нідерландів.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що може відправити до Лівану українських рятувальників.

Крім того, в посольстві заявили, що Лівані є травмовані українці через вибух у порту Бейрута. 

Також очевидці, які проживають в Бейруті розповіли, як минула ніч після потужного вибуху. 

Також українські судна MERO STAR і RAOUF H  знаходилися недалеко від місця вибуху в порту Бейрута.  Ці дані вдалися отримати за допомогою онлайн-сервісу MarineTraffic, який відстежує місце розташування кораблів. 

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