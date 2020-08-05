Під час вибуху в Бейруті постраждали співробітники посольства Нідерландів

внаслідок вибуху в Бейруті серйозно постраждали Співробітники посольства Нідерландів, включаючи дружину посла Нідерландів в Лівані Інформацію підтвердили в нідерландському Міністекрстві закордонних справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Крім того, наголошується, що внаслідок вибуху постраждали щонайменше шісти голландців. Крім дружини посла, ще п'ятеро, в тому числі співробітники посольства. Посол не постраждав.

За інформацією Reuters, дружину посла доставили в лікарню з серйозними травмами. Вибухом також сильно пошкоджено будівлю посольства Нідерландів.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що може відправити до Лівану українських рятувальників.

Крім того, в посольстві заявили, що Лівані є травмовані українці через вибух у порту Бейрута.

Також очевидці, які проживають в Бейруті розповіли, як минула ніч після потужного вибуху.

Також українські судна MERO STAR і RAOUF H знаходилися недалеко від місця вибуху в порту Бейрута. Ці дані вдалися отримати за допомогою онлайн-сервісу MarineTraffic, який відстежує місце розташування кораблів.