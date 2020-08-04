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04 августа 2020, вторник, 15:04 687
Мир 2020-08-04T15:45:02+03:00
Українські Новини
Лукашенко заявил, что Беларусь справилась "с бедой коронавируса"

Лукашенко заявил, что Беларусь справилась "с бедой коронавируса"

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Беларусь, коронавирус в Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна, которая так и не вводила серьезных карантинных мер, справилась с бедой, под названием коронавирус. Об этом сообщает БелТА.

По словам чиновника, мировые игроки якобы используют пандемию как прикрытие для бесцеремонной реализации своих интересов. Пандемия обнажила все системные проблемы.

Вместе с тем, он заявил, что эпидемия серьезно проверила на прочность белорусское общество.

"Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой! Кто не слеп, это видит!", - заявил Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, Беларусь провела парад на 9 мая, на который даже пригласил президентов других стран. А на репетиции самого парада в Минске "поймали" больного коронавирусом.  

Позднее Лукашенко заявил, что количество больных пневманией снизилось в 2 раза после проведения парада на 9 мая. 

Кроме того, сам Лукашенко признался, что переболел коронавирусом. 

А до этого, Лукашенко рекомендовал безработным гражданам на время кризиса устроиться на "нелюбимую" работу.

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